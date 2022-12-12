УНИАН собрал 5 ароматных рецептов рецептов какао, которые согреют зимними вечерами.

Когда за окном мокро и холодно, а дом слабо отапливается, нет ничего желаннее горячих напитков. Чашка ароматного какао мгновенно согреет и поднимет настроение. Варится этот напиток очень просто и с минимальными усилиями. По желанию в какао можно добавить любимые специи, маршмеллоу или немного алкоголя. Также напиток раскроет свой вкус с щепоткой соли.

Какао на воде

Вода - 500 мл.

Какао-порошок - 3 ч.л.

Сахар - 3 ст.л.

Ванилин - щепотка.

Воду лучше брать мягкую и хорошего качества. Довести воду в кастрюле до кипения. Постоянно помешивая воду, частями всыпать порошок и сразу размешивать его, чтобы не образовывалось комочков. Добавить в кипящую воду сахар и щепотку ванилина. Немного остудить напиток и разлить по чашкам.

Какао на молоке

Молоко - 500 мл.

Какао - 2 ст.л.

Сахар - 2 ст.л.

Какао с молоком необязательно доводить до кипения. Достаточно подогреть молоко в кастрюле или микроволновке. В горячем молоке растворите сахар, а затем, постоянно помешивая жидкость, всыпьте порошок какао.

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Банановое какао

Молоко - 500 мл.

Какао - 2 ст.л.

Банан - 1/3 шт.

Сахар - 1 ч.л.

Молоко подогрейте, вмешайте в горячее молоко какао и сахар. Треть банана измельчите в блендере или разомните вилкой. В какао добавьте банановое пюре и размешайте до однородности.

Какао с шоколадом и сгущённым молоком

Молоко - 400 мл.

Какао - 2 ст.л.

Черный шоколад - 30 г.

Сгущённое молоко - 2 ст.л.

Молоко довести до кипения в кастрюле. Натереть шоколад на терке. В горячее молоко вмешать какао-порошок и стружку шоколада. Перемешать, пока шоколад полностью не растворится. Затем добавить сгущённое молоко и снова перемешать.

Какао со специями

Вода - 300 мл.

Молоко - 200 мл.

Какао - 3 ст.л.

Сахар - 2 ст.л.

Имбирь молотый - 1 ч.л.

Корица молотая - 0.5 ч.л.

Кардамон молотый - 0.5 ч.л.

Соль - большая щепотка.

Смешать все сухие ингредиенты: какао, сахар, соль и специи. В воду влить молоко и довести до кипения в кастрюле. Вмешать венчиком смесь какао со специями в кипящую жидкость. Немного остудить напиток и разлить по чашкам.

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