Полезная и ароматная каша хорошо сочетается с разными овощами и мясом.

Булгур - это сытный и питательный гарнир, который стал популярным в Украине совсем недавно. Эта крупа с экзотичным названием изготавливается из обычной пропаренной раздробленной пшеницы. Как правило, булгур готовят с различными овощами, зеленью, грибами и мясом или сухофруктами. Также можно готовить сладкий булгур на молоке. Булгур имеет очень приятный ореховый привкус, хорошо насыщает и не создает тяжесть в желудке.

Как подготовить булгур к приготовлению

Часто булгур перед приготовлением слегка обжаривают на растительном масле. После этого он приобретает приятный ореховый привкус и рассыпчатость. Промывать перед жаркой булгур не нужно. На стакан крупы возьмите примерно одну столовую ложку масла. Обжаривайте крупу в кастрюле с толстым дном 3-4 минуты, постоянно помешивая. В мультиварке обжарить булгур можно в режиме "Жарка" или "Выпечка".

Как варить булгур

Сразу после обжарки булгур можно варить. Для этого вам нужна горячая вода. Воды нужно брать в два раза больше, чем крупы. Булгур при варке увеличивается в 3 раза, поэтому нельзя заполнять им посуду до краев.

Читайте такжеУха из красной рыбы: как приготовить невероятный ароматный супЕсли вы обжаривали крупу, вылейте горячую воду прямо в кастрюлю, где жарился булгур. Если вы готовите без обжарки, крупу следует высыпать в кастрюлю и сразу залить горячей водой. Булгур можно не промывать. Посолите воду и варите крупу 20-30 минут на маленьком огне под крышкой. Мешать его не нужно.

Как варить булгур в мультиварке

Жареный или сырой булгур посолить и залить горячей водой. Варить в режиме «Рис/Крупа» или «Плов» около 30 минут под закрытой крышкой. В середине варки перемешать один раз.

Булгур в микроволновке

Крупу высыпать в стеклянную или керамическую ёмкость, посолить. Накрыть крышкой и залить горячей водой. Готовить булгур 3 минуты на максимальной мощности микроволновки. Затем оставить за закрытой дверцей микроволновки на 15 минут.

Как варить булгур на молоке

Булгур можно приготовить в виде сладкой каши с сухофруктами или ягодами. Для этого молока должно быть в 5 раз больше, чем булгура. Молоко доведите до кипения, всыпьте в него обжаренный булгур и перемешайте. По вкусу добавьте сахар, фрукты и щепотку соли. На небольшом огне без крышки варите булгур 20 минут, затем выключите, накройте крышкой и оставьте крупу ещё на 10 минут.

Вкусные рецепты приготовления булгура можно найти по ссылке.

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Автор: Екатерина Пулатова