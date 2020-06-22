Как приготовить булгур: рецепты блюд из популярной крупы

Булгур довольно вкусная крупа с тонким привкусом орехов.

Булгур - это пропаренная, просушенная и раздробленная пшеница. Является популярным продуктом в кулинарии стран Ближнего Востока и Средиземноморья.

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Из этой крупы готовится много вкусных блюд: булгур можно подавать как гарнир к мясу, рыбе или птице, делать с ним салаты и закуски.

Обычно булгур не промывают перед приготовлением. Однако его можно слегка промыть под проточной водой, а затем просушить, чтобы крупа получилась более рассыпчатой.

Булгур лучше предварительно обжарить 2-4 минуты на сливочном или растительном масле. Благодаря этому крупа приобретает легкий ореховый привкус. На стакан крупы следует взять примерно одну столовую ложку сливочного или растительного масла.

Варить крупу следует из расчета 2 стакана воды (обязательно горячей) на 1 стакан булгура.

Булгур по-турецки

Булгур - 1 ст.

Помидор - 2 шт.

Лук репчатый (небольшой) - 1 шт.

Перец зеленый - 2 шт.

Чеснок - 2-3 зуб.

Бульон (куриный или вода) - 1,5 ст.

Томатная паста - 0,5 ст. л.

Масло сливочное - 2 ст. л.

Оливковое масло - 1 ст. л.

Соль - по вкусу

Перец черный - по вкусу

Лук, чеснок и перец мелко нарезать. Помидоры натереть на терке.

В глубокой сковороде нагреть оливковое и сливочное масло. Добавить лук, обжарить до мягкости. Добавить чеснок, затем перец. Через пару минут добавить помидоры, томатную пасту, немного воды. Перемешать, закрыть крышкой. Тушить 10-13 минут.

Промыть булгур (если в этом есть необходимость), добавить его в сковородку с овощами, перемешать. Налить бульон (или воду). Посолить, поперчить. Закрыть крышкой и готовить около 15 минут. Даем постоять булгура минут 30-40, накрыв полотенцем. И можно подавать блюдо к столу.

Пряный булгур с куриным филе

Булгур - 1 ст.

Вода - 2 ст.

Филе куриное - 300 г

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 2 зуб.

Масло растительное - 3 ст. л.

Фисташки - 2 горсти

Курага - 2 горсти

Куркума - 2 ч. л.

Корица - 1/2 ч. л.

Перец красный жгучий - 1/4 ч. л.

Кориандр - 1 ч. л.

Курицу нарезать довольно мелкими кусочками. Нарубить фисташки и курагу.

Мелко нарезать лук и чеснок и обжарить на растительном масле. Добавить куркуму, кориандр, перец и корицу, а через минуту курицу, курагу и фисташки. При необходимости посолить. Обжаривать пару минут.

Всыпать булгур, размешать и обжаривать 2 минуты.

Выложить в форму, смазанную маслом, залить горячей водой. Посолить и поставить в духовку, прогретую до 180°С. Первые 15 минут прикрыть фольгой, потом ее убрать и запекать еще 10-15 минут. Готовое блюдо размешать и подать к столу.

Булгур с томатами и фетой

Булгур - 200 г

Вода (кипяток, при необходимости)

Фета - 250 г

Помидоры черри - 300 г

Томаты вяленые - 50 г

Бальзамический уксус - 2 ст. л.

Оливковое масло - 2 ст. л.

Базилик (рубленый) - 3 ст. л.

Булгур залить кипятком так, чтобы он полностью был покрыт, и оставить на 20 минут, чтобы крупа впитала воду. Отваривать булгур согласно инструкции на упаковке.

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Кусок феты замариновать в смеси оливкового масла и бальзамического уксуса.

Нарезать помидоры черри и вяленые томаты, смешать их в миске. Добавить рубленый базилик. Всыпать готовый булгур. Фету раскрошить на крупные кусочки и добавить в миску. Все перемешать.

Подавать можно как самостоятельное блюдо или как гарнир.

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