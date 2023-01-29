УНИАН расскажет, как приготовить вкусное рагу, которое точно понравится всем.

Овощное рагу - универсальное блюдо с множеством вариаций. Самое главное, что рецепт рагу можно менять по собственным предпочтениям, следовательно каждый из нас найдет для себя идеальное сочетание.

Ранее мы писали, как варить перловку а сейчас подробно рассмотрим, как приготовить овощное рагу.

Ограничений в рецепте рагу практически нет. Более того, приготовление рагу у современной хозяйки не занимает много времени и усилий, особенно, когда на кухне есть мультиварка.

Видео дня

Овощное рагу в мультиварке - классический рецепт

Готовим овощное рагу в мультиварке по рецепту украинского кулинара Евгения Клопотенка. Для приготовления нам понадобятся:

картофель - 4 шт;

морковь -1 шт;

лук - 1 шт;

отварная фасоль - 100 г белой или красной;

помидор - 1 шт;

сладкий перец - ½ шт;

томатная паста - 1 ст. л;

сливочное масло - 50 г;

вода - 500 мл;

лавровый лист - 3 шт;

душистый перец - 3 горошины;

соль по вкусу.

Очистите овощи и порежьте кубиками одинакового размера. Морковь разрежьте сначала пополам, а затем четвертькольцами. Выложите овощи в чашу мультиварки. Добавьте фасоль. Смешайте воду с томатной пастой и залейте этим раствором овощи в чаше. После этого добавьте масло, лавровые листья, душистый перец и соль. Включите режим тушения на 1 час, а после этого наслаждайтесь блюдом.

Рецепт овощного рагу с мясом - секреты приготовления

Некоторым сочетание овощей бывает слишком мало, поэтому хозяйки готовят рагу с мясом и на бульоне. Процессов в этом рецепте, конечно, больше, но вкус блюда получится очень насыщенным.

Для приготовления необходимы:

свинина, курятина или говядина - 0.5 кг;

картофель - 5-6 шт;

кабачок - 1 шт;

перец сладкий - 3 шт;

перец чили - 1 шт;

помидор - 4 шт;

морковь - 2 шт;

лук красный или репчатый - 3 шт;

чеснок - 5 зубчиков;

любимая зелень по вкусу;

томатная паста - 5 ст. л;

растительное масло;

соль, перец черный молотый по вкусу;

лавровый лист - 3 шт.

Порежьте кубиками мясо и начните обжаривать его на растительном масле до румяной корочки. Очистите и порежьте морковь и лук, добавьте к мясу, тушите 10 мин. Тем временем порежьте перец кубиками и добавьте его с выжатым чесноком к мясу. Затем добавьте томатную пасту и тушите несколько минут.

Кабачок, картофель и помидоры нарежьте кубиками и добавьте в емкость для приготовления рагу.

Добавьте в емкость содержимое сковородки, добавьте два стакана воды и тушите 40 мин, пока все овощи не приготовятся, а соус не загустеет. За 2 минуты до готовности добавьте специи и зелень.

Овощное рагу с баклажанами - как приготовить

Рагу из кабачков готовила практически каждая хозяйка, а как насчет рагу с баклажанами? Этот овощ станет изюминкой рецепта.

Составляющие:

баклажан - 1-2 шт;

морковь - 1-2 шт;

болгарский перец - 1-2 шт;

лук - 1 шт;

помидор - 3-4 шт;

томатный сок - 1/2 стакана;

чеснок - 4 зубчика;

базилик и соль по вкусу;

оливковое масло - 50 мл.

Все овощи нарезаем кубиками и начинаем постепенное приготовление. Обжариваем на сковороде с растительным маслом лук, добавляем морковь, баклажаны, болгарский перец и выжатый чеснок.

Теперь возьмемся за ключевой этап приготовления рагу из баклажанов. В сковородку добавляем помидоры, соль и перец по вкусу, сушеный базилик, а за несколько минут тушения выливаем томатный сок. Оставляем блюдо на огне до полного приготовления.

Вас также могут заинтересовать новости: