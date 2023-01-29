Овощное рагу - универсальное блюдо с множеством вариаций. Самое главное, что рецепт рагу можно менять по собственным предпочтениям, следовательно каждый из нас найдет для себя идеальное сочетание.
Ранее мы писали, как варить перловку а сейчас подробно рассмотрим, как приготовить овощное рагу.
- Овощное рагу в мультиварке - классический рецепт
- Рецепт овощного рагу с мясом - секреты приготовления
- Овощное рагу с баклажанами - как приготовить
Ограничений в рецепте рагу практически нет. Более того, приготовление рагу у современной хозяйки не занимает много времени и усилий, особенно, когда на кухне есть мультиварка.
Овощное рагу в мультиварке - классический рецепт
Готовим овощное рагу в мультиварке по рецепту украинского кулинара Евгения Клопотенка. Для приготовления нам понадобятся:
- картофель - 4 шт;
- морковь -1 шт;
- лук - 1 шт;
- отварная фасоль - 100 г белой или красной;
- помидор - 1 шт;
- сладкий перец - ½ шт;
- томатная паста - 1 ст. л;
- сливочное масло - 50 г;
- вода - 500 мл;
- лавровый лист - 3 шт;
- душистый перец - 3 горошины;
- соль по вкусу.
Очистите овощи и порежьте кубиками одинакового размера. Морковь разрежьте сначала пополам, а затем четвертькольцами. Выложите овощи в чашу мультиварки. Добавьте фасоль. Смешайте воду с томатной пастой и залейте этим раствором овощи в чаше. После этого добавьте масло, лавровые листья, душистый перец и соль. Включите режим тушения на 1 час, а после этого наслаждайтесь блюдом.
Рецепт овощного рагу с мясом - секреты приготовления
Некоторым сочетание овощей бывает слишком мало, поэтому хозяйки готовят рагу с мясом и на бульоне. Процессов в этом рецепте, конечно, больше, но вкус блюда получится очень насыщенным.
Для приготовления необходимы:
- свинина, курятина или говядина - 0.5 кг;
- картофель - 5-6 шт;
- кабачок - 1 шт;
- перец сладкий - 3 шт;
- перец чили - 1 шт;
- помидор - 4 шт;
- морковь - 2 шт;
- лук красный или репчатый - 3 шт;
- чеснок - 5 зубчиков;
- любимая зелень по вкусу;
- томатная паста - 5 ст. л;
- растительное масло;
- соль, перец черный молотый по вкусу;
- лавровый лист - 3 шт.
Порежьте кубиками мясо и начните обжаривать его на растительном масле до румяной корочки. Очистите и порежьте морковь и лук, добавьте к мясу, тушите 10 мин. Тем временем порежьте перец кубиками и добавьте его с выжатым чесноком к мясу. Затем добавьте томатную пасту и тушите несколько минут.
Кабачок, картофель и помидоры нарежьте кубиками и добавьте в емкость для приготовления рагу.
Добавьте в емкость содержимое сковородки, добавьте два стакана воды и тушите 40 мин, пока все овощи не приготовятся, а соус не загустеет. За 2 минуты до готовности добавьте специи и зелень.
Овощное рагу с баклажанами - как приготовить
Рагу из кабачков готовила практически каждая хозяйка, а как насчет рагу с баклажанами? Этот овощ станет изюминкой рецепта.
Составляющие:
- баклажан - 1-2 шт;
- морковь - 1-2 шт;
- болгарский перец - 1-2 шт;
- лук - 1 шт;
- помидор - 3-4 шт;
- томатный сок - 1/2 стакана;
- чеснок - 4 зубчика;
- базилик и соль по вкусу;
- оливковое масло - 50 мл.
Все овощи нарезаем кубиками и начинаем постепенное приготовление. Обжариваем на сковороде с растительным маслом лук, добавляем морковь, баклажаны, болгарский перец и выжатый чеснок.
Теперь возьмемся за ключевой этап приготовления рагу из баклажанов. В сковородку добавляем помидоры, соль и перец по вкусу, сушеный базилик, а за несколько минут тушения выливаем томатный сок. Оставляем блюдо на огне до полного приготовления.