УНИАН собрал простые советы, как правильно и вкусно приготовить перловую кашу.

Перловая крупа достаточно распространенная и популярная, она используется как в качестве основы для гарниров и каш, так и для приготовления супов, а также рагу.

Ранее УНИАН публиковал, что приготовить из остатков рисовой каши и сколько варить перепелиные яйца, а сейчас мы расскажем, как варить перловку так, чтобы порадовать домочадцев.

Как правильно варить перловку - простые советы

Для начала крупу необходимо перебрать, удалив из нее весь мусор. После этого перловку нужно промывать под проточной водой до тех пор, пока вода из-под крупы не станет прозрачной.

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Многие замачивают перловку перед варкой на несколько часов, но можно обойтись и без этого, просто потребуется больше времени на ее приготовление.

Важно понимать, что перловка при готовке сильно увеличивается, потому крупу необходимо варить в подходящей для этого посуде.

Чтобы приготовить перловку в кастрюле потребуется от 40 минут до часа. Для начала выложите крупу в кастрюлю, залейте ее холодной водой, поставьте на сильный огонь. Как только вода закипит, пламя необходимо убавить до умеренного и накрыть кастрюлю крышкой.

Солить кашу можно как в начале, так и в середине процесса приготовления.

Как приготовить перловку в мультиварке - что важно знать

Промытую перловую крупу выложите в чашу мультиварки и залейте холодной водой. Готовить ее нужно в режиме "Каша", "Гречка", "Рис" около часа, если перловка была предварительно замочена. Если же нет - на готовку потребуется 1,5 часа.

Сколько нужно воды на 1 стакан перловки - рекомендации

На 1 стакан перловой крупы для приготовления каши в кастрюле или мультиварке понадобится 3 стакана воды, а вот чтобы приготовить ее в микроволновке, хватит и 1,5-2 стакана.

Сколько времени нужно варить перловую крупу - проверено опытом

В том случае, если вы предварительно замачивали перловку перед варкой, она будет готова за минут 40 или 1 час. Без замачивания крупа сварится за 1-1,5 часа.

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