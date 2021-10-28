Блюда из батата имеют нежную структуру и слегка сладковатый вкус.

Сладкий картофель батат - это нечастый гость на украинском столе, но весьма популярный в других странах.

Этот корнеплод по текстуре и способу приготовления напоминает картофель, но имеет оранжевый цвет и слегка сладковатый привкус. По вкусу это нечто среднее между картошкой и тыквой. Батат отлично сочетается с мясом, специями, зеленью, овощами. Также используется в десертах.

Если вы ещё не готовили этот замечательный овощ – предлагаем познакомиться с ним сейчас, пока не закончился сезон сбора. Вот несколько аргументов в его пользу: батат имеет доступную цену (от 75 до 90 грн/кг), готовится так же, как и картофель, и почти не вредит фигуре.

Как запечь батат в духовке

Батат получается невероятно вкусным в духовке. Его можно просто запечь целиком в кожуре (предварительно хорошо отмыв), или же выпекать с соусом, приправами, овощами, мясом, сладкими специями. В общем, рецепт запеченного батата ограничивается лишь фантазией.

Читайте такжеКак варить макароны, чтобы они не разварились и не слиплисьДуховку нужно разогреть до 200-220 градусов. Форму для запекания смазать оливковым или подсолнечным маслом. Перемешать с маслом клубни батата или порезанные кусочки. Посыпать батат любимыми специями или другими овощами, и выпекать 15-20 минут.

Идеальные специи к овощу – куркума, мускатный орех, хмели-сунели, молотый кориандр, чеснок. Подают запеченный батат с горчицей, сметаной или любимым соусом. Также можно использовать как гарнир к мясу или рыбе.

Как варить батат

Обычно батат варят для дальнейшего измельчения в пюре. В пюре из батата можно добавить и другие вареные овощи: морковь, лук, картошку, цветную капусту. Варить батат нужно 15-20 минут после закипания в подсоленной воде. В пюре из батата, как и в картофельное, можно добавить масло или молоко.

Батат также варят для приготовления супов. Суп из батата получается слегка сладковатым. В супе этот корнеплод хорошо "дружит" с морковкой, тыквой, луком, фасолью.

Рецепт жареного батата

Батат жарится чуть быстрее картошки – примерно 15 минут. Разогрейте растительное масло на сковороде, положите нарезанный батат и обжаривайте. Не забудьте щедро поперчить сладкую мякоть, добавить лук и чеснок или же полить соусом.

Батат фри

Шикарная закуска или гарнир к мясу. Батат фри мягче приготовленного таким же способом картофеля, а также чуть более сладкий. Готовится он не во фритюрнице, а в духовке.

Для приготовления нарежьте батат одинаковыми ломтиками. Залейте холодной водой и оставьте на 10 минут – так овощ станет хрустящим. Батат полейте оливковым маслом (4 ст.л. на 500 г батата) и хорошо перемешайте. Посолите и поперчите. Выложите на пергамент и выпекайте 30 минут, периодически мешая батат.

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Автор: Екатерина Пулатова