Вкусные закуски на скорую руку украсят новогодний стол - сохраняйте рецепт.

Праздничные закуски разогревают аппетит перед основным блюдом и дополняют вкус алкоголя. Мы назвали самые вкусные и простые в приготовлении закуски на Новый год 2025, которые гарантированно получатся вкусными.

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Мясные рулетики в беконе

Ингредиенты:

курица - 400 г;

бекон - 100 г;

сыр - 50 г;

подсолнечное масло - 1 стол. л.;

соль, перец, специи по вкусу.

Мясо нарежьте тонкими широкими кусками и отбейте с двух сторон, посолите и поперчите. Сыр натрите на крупной терке. Каждую отбивную посыпьте сыром и скрутите в тугие рулетики. Затем заверните в ломтики бекона и закрепите зубочистками, если закуска плохо держится.

Форму для запекания смажьте ложкой масла и выложите внутрь изделия. Запекайте куриные рулетики с сыром 20-25 минут при 180°.

Отварной говяжий язык

Ингредиенты:

язык - 1 шт.;

лук - 1 шт.;

лавровый лист - 2 шт.;

перец черный горошек - 10 шт.;

соль по вкусу.

Язык промойте под краном несколько раз, обрежьте жир. Переложите в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до кипения, слейте жидкость и залейте снова. Снова доведите до кипения и положите в бульон целую очищенную луковицу. Варите на небольшом огне 3-4 часа.

За полчаса до окончания варки, когда язык уже начал размягчаться, добавьте в кастрюлю лавровый лист и перец. Тогда же и посолите воду (не раньше, иначе блюдо получится жестким). Готовый язык положите в холодную воду на 10 минут, после чего с него легко снимется шкурка. Нарежьте порционными кусками и подавайте на стол.

Жульен в тарталетках с курицей

Ингредиенты:

тарталетки готовые - 6 шт.;

курица - 300 г;

грибы - 200 г;

лук - 1 шт.;

сметана - 250 г;

сыр - 100 г;

подсолнечное масло - 1 стол. л.;

соль, перец, специи, зелень по вкусу.

Лук нарежьте крупными полукольцами и обжарьте на сковороде с маслом 1-2 минут. Курицу нарежьте кубиком и добавьте к овощу, жарьте ещё 5 минут. Помойте и нарежьте пластинками грибы, выложите в сковороду и готовьте всё вместе 7 минут.

К обжаренным продуктам добавьте тертый сыр, рубленую зелень и сметану. Посолите и поперчите по вкусу. Выложите начинку в корзинки. Выпекайте жульен в тарталетках 15 минут при 180°.

Паштет из куриной печени

Ингредиенты:

куриная печень - 1 кг;

лук - 3 шт.;

сливочное масло - 100 г;

подсолнечное масло - 3 стол. л.;

сливки 20% - 400 мл;

молоко 3% - 500 мл;

соль, перец по вкусу.

Печень промойте и почистите от плёнок. Выложите в большую миску и залейте молоком, чтобы убрать горечь. Лук почистите и нарежьте полукольцами. В сковороде разогрейте подсолнечное масло и 30 г сливочного, выложите лук и жарьте 7-10 минут до мягкости.

Печенку нарежьте кубиком и добавьте к луку, жарьте все вместе на среднем огне 20-25 минут, регулярно помешивая. Убавьте огонь до минимального, влейте сливки и тушите блюдо 15 минут под крышкой. В самом конце посолите и поперчите.

Измельчите печеночно-луковую смесь с остальным маслом в мясорубке или блендере. Рекомендуется при подаче посыпать закуску рублеными орехами или ягодами.

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