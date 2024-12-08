Праздничные закуски разогревают аппетит перед основным блюдом и дополняют вкус алкоголя. Мы назвали самые вкусные и простые в приготовлении закуски на Новый год 2025, которые гарантированно получатся вкусными.
Мясные рулетики в беконе
Ингредиенты:
- курица - 400 г;
- бекон - 100 г;
- сыр - 50 г;
- подсолнечное масло - 1 стол. л.;
- соль, перец, специи по вкусу.
Мясо нарежьте тонкими широкими кусками и отбейте с двух сторон, посолите и поперчите. Сыр натрите на крупной терке. Каждую отбивную посыпьте сыром и скрутите в тугие рулетики. Затем заверните в ломтики бекона и закрепите зубочистками, если закуска плохо держится.
Форму для запекания смажьте ложкой масла и выложите внутрь изделия. Запекайте куриные рулетики с сыром 20-25 минут при 180°.
Отварной говяжий язык
Ингредиенты:
- язык - 1 шт.;
- лук - 1 шт.;
- лавровый лист - 2 шт.;
- перец черный горошек - 10 шт.;
- соль по вкусу.
Язык промойте под краном несколько раз, обрежьте жир. Переложите в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до кипения, слейте жидкость и залейте снова. Снова доведите до кипения и положите в бульон целую очищенную луковицу. Варите на небольшом огне 3-4 часа.
За полчаса до окончания варки, когда язык уже начал размягчаться, добавьте в кастрюлю лавровый лист и перец. Тогда же и посолите воду (не раньше, иначе блюдо получится жестким). Готовый язык положите в холодную воду на 10 минут, после чего с него легко снимется шкурка. Нарежьте порционными кусками и подавайте на стол.
Жульен в тарталетках с курицей
Ингредиенты:
- тарталетки готовые - 6 шт.;
- курица - 300 г;
- грибы - 200 г;
- лук - 1 шт.;
- сметана - 250 г;
- сыр - 100 г;
- подсолнечное масло - 1 стол. л.;
- соль, перец, специи, зелень по вкусу.
Лук нарежьте крупными полукольцами и обжарьте на сковороде с маслом 1-2 минут. Курицу нарежьте кубиком и добавьте к овощу, жарьте ещё 5 минут. Помойте и нарежьте пластинками грибы, выложите в сковороду и готовьте всё вместе 7 минут.
К обжаренным продуктам добавьте тертый сыр, рубленую зелень и сметану. Посолите и поперчите по вкусу. Выложите начинку в корзинки. Выпекайте жульен в тарталетках 15 минут при 180°.
Паштет из куриной печени
Ингредиенты:
- куриная печень - 1 кг;
- лук - 3 шт.;
- сливочное масло - 100 г;
- подсолнечное масло - 3 стол. л.;
- сливки 20% - 400 мл;
- молоко 3% - 500 мл;
- соль, перец по вкусу.
Печень промойте и почистите от плёнок. Выложите в большую миску и залейте молоком, чтобы убрать горечь. Лук почистите и нарежьте полукольцами. В сковороде разогрейте подсолнечное масло и 30 г сливочного, выложите лук и жарьте 7-10 минут до мягкости.
Печенку нарежьте кубиком и добавьте к луку, жарьте все вместе на среднем огне 20-25 минут, регулярно помешивая. Убавьте огонь до минимального, влейте сливки и тушите блюдо 15 минут под крышкой. В самом конце посолите и поперчите.
Измельчите печеночно-луковую смесь с остальным маслом в мясорубке или блендере. Рекомендуется при подаче посыпать закуску рублеными орехами или ягодами.