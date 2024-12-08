Закуски на скорую руку на Новый год / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Праздничные закуски разогревают аппетит перед основным блюдом и дополняют вкус алкоголя. Мы назвали самые вкусные и простые в приготовлении закуски на Новый год 2025, которые гарантированно получатся вкусными.

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Мясные рулетики в беконе

Ингредиенты:

  • курица - 400 г;
  • бекон - 100 г;
  • сыр - 50 г;
  • подсолнечное масло - 1 стол. л.;
  • соль, перец, специи по вкусу.

Мясо нарежьте тонкими широкими кусками и отбейте с двух сторон, посолите и поперчите. Сыр натрите на крупной терке. Каждую отбивную посыпьте сыром и скрутите в тугие рулетики. Затем заверните в ломтики бекона и закрепите зубочистками, если закуска плохо держится.

Форму для запекания смажьте ложкой масла и выложите внутрь изделия. Запекайте куриные рулетики с сыром 20-25 минут при 180°.

Отварной говяжий язык

Ингредиенты:

  • язык - 1 шт.;
  • лук - 1 шт.;
  • лавровый лист - 2 шт.;
  • перец черный горошек - 10 шт.;
  • соль по вкусу.

Язык промойте под краном несколько раз, обрежьте жир. Переложите в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до кипения, слейте жидкость и залейте снова. Снова доведите до кипения и положите в бульон целую очищенную луковицу. Варите на небольшом огне 3-4 часа.

За полчаса до окончания варки, когда язык уже начал размягчаться, добавьте в кастрюлю лавровый лист и перец. Тогда же и посолите воду (не раньше, иначе блюдо получится жестким). Готовый язык положите в холодную воду на 10 минут, после чего с него легко снимется шкурка. Нарежьте порционными кусками и подавайте на стол.

Закуски с мясом на Новый год 2025 / ua.depositphotos.com

Жульен в тарталетках с курицей

Ингредиенты:

  • тарталетки готовые - 6 шт.;
  • курица - 300 г;
  • грибы - 200 г;
  • лук - 1 шт.;
  • сметана - 250 г;
  • сыр - 100 г;
  • подсолнечное масло - 1 стол. л.;
  • соль, перец, специи, зелень по вкусу.

Лук нарежьте крупными полукольцами и обжарьте на сковороде с маслом 1-2 минут. Курицу нарежьте кубиком и добавьте к овощу, жарьте ещё 5 минут. Помойте и нарежьте пластинками грибы, выложите в сковороду и готовьте всё вместе 7 минут.

К обжаренным продуктам добавьте тертый сыр, рубленую зелень и сметану. Посолите и поперчите по вкусу. Выложите начинку в корзинки. Выпекайте жульен в тарталетках 15 минут при 180°.

Паштет из куриной печени

Ингредиенты:

  • куриная печень - 1 кг;
  • лук - 3 шт.;
  • сливочное масло - 100 г;
  • подсолнечное масло - 3 стол. л.;
  • сливки 20% - 400 мл;
  • молоко 3% - 500 мл;
  • соль, перец по вкусу.

Печень промойте и почистите от плёнок. Выложите в большую миску и залейте молоком, чтобы убрать горечь. Лук почистите и нарежьте полукольцами. В сковороде разогрейте подсолнечное масло и 30 г сливочного, выложите лук и жарьте 7-10 минут до мягкости.

Печенку нарежьте кубиком и добавьте к луку, жарьте все вместе на среднем огне 20-25 минут, регулярно помешивая. Убавьте огонь до минимального, влейте сливки и тушите блюдо 15 минут под крышкой. В самом конце посолите и поперчите.

Измельчите печеночно-луковую смесь с остальным маслом в мясорубке или блендере. Рекомендуется при подаче посыпать закуску рублеными орехами или ягодами.

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