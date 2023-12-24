В рождественский Сочельник украинцы должны нести своим крестным родителям кутью.

Сегодня, 24 декабря, украинцы встречают рождественский Сочельник - вечер перед Рождеством. Среди прочих традиций считается, что именно в эту дату люди должны встречаться со своими крестными родителями и просить им угощение. УНИАН расскажет, как готовится настоящая кутья - рецепт наших предков.

Кутья на Рождество из пшеницы - рецепт

Ингредиенты:

350 г пшеницы

50 г грецких орехов

50 г изюма

50 г запаренного мака

1 ч. л. лимонной цедры

2 ст. л. лимонного сока

мед по вкусу

Рассказываем, как готовится рождественская кутья - лучший рецепт предлагает Евгений Клопотенко.

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ВАЖНО: замачивать пшеницу нужно, только если она нешлифованная - уже готовые зерна для кутьи можно сразу варить.

Промыть пшеницу, залить водой, варить 1.5-2 часа в пропорции 1:4. Выложить в миску мак, залить кипятком на 15 минут, потом слить воду. Мак растереть в ступке или кофемолке (если используете второй вариант, можно не замачивать продукт, а измельчать до тех пор, пока не появится молочко).

Измельчить грецкие орехи, но не в блендере - велики шансы превратить орех в муку. В большую миску выложить сваренную пшеницу, добавить орехи, мед, мак и изюм. Натереть в миску лимонную цедру, выжать лимонный сок по вкусу. Перемешать все ингредиенты, добавить немного теплой воды до нужной консистенции блюда.

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