Сегодня, 24 декабря, украинцы встречают рождественский Сочельник - вечер перед Рождеством. Среди прочих традиций считается, что именно в эту дату люди должны встречаться со своими крестными родителями и просить им угощение. УНИАН расскажет, как готовится настоящая кутья - рецепт наших предков.
Кутья на Рождество из пшеницы - рецепт
Ингредиенты:
- 350 г пшеницы
- 50 г грецких орехов
- 50 г изюма
- 50 г запаренного мака
- 1 ч. л. лимонной цедры
- 2 ст. л. лимонного сока
- мед по вкусу
Рассказываем, как готовится рождественская кутья - лучший рецепт предлагает Евгений Клопотенко.
ВАЖНО: замачивать пшеницу нужно, только если она нешлифованная - уже готовые зерна для кутьи можно сразу варить.
Промыть пшеницу, залить водой, варить 1.5-2 часа в пропорции 1:4. Выложить в миску мак, залить кипятком на 15 минут, потом слить воду. Мак растереть в ступке или кофемолке (если используете второй вариант, можно не замачивать продукт, а измельчать до тех пор, пока не появится молочко).
Измельчить грецкие орехи, но не в блендере - велики шансы превратить орех в муку. В большую миску выложить сваренную пшеницу, добавить орехи, мед, мак и изюм. Натереть в миску лимонную цедру, выжать лимонный сок по вкусу. Перемешать все ингредиенты, добавить немного теплой воды до нужной консистенции блюда.