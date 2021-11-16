Что готовить на новогодний стол 2022, чтоб и Тигр был доволен, и гости в полном восторге, выяснил УНИАН. Мы подобрали топ лучших салатов на Новый год 2022.

Планировать современный новогодний стол 2022 никогда не рано: это только кажется, что времени еще вагон, но пролетит оно быстро. Да и закупаться продуктами лучше сейчас – пока цены не взлетели перед праздниками.

Как сделать современный новогодний стол 2022 – читайте на УНИАН. Мы выяснили, как приготовить легкие и разнообразные салаты на Новый год 2022, а также что нельзя подавать на стол в год Тигра.

Что нельзя ставить на стол в год Тигра, а что нужно

Все тигры любят мясо – вот оно и должно главенствовать на новогоднем столе в новогоднюю ночь 2022. Все блюда должны быть сытными и вкусными.

При этом не стоит забывать про то, что нельзя готовить на Новый год 2022:

блюда из дичи: хищник-хозяин года не любит делиться своей добычей;

крупы и злаки – лучше выбрать в качестве гарнира картофель и овощи;

блюда корейской кухни: в этой стране мясо тигра считается деликатесом, его там с удовольствием уплетают за обе щеки;

подавать рыбу и морепродукты в качестве главного блюда: тигр – хоть и представитель кошачьих, но он предпочитает мясо, а рыбу ест редко и с неохотой;

острые блюда: сыры, соусы и приправы;

шипучие и газированные напитки – лучше подать сок, компот или что-то в этом духе;

слишком много сладкого.

Новогодние салаты 2022 - что готовить, чтоб и вкусно, и недорого

Салаты тоже стоит приготовить сытные, мясные. Если хотите салаты на новый год 2022 без майонеза – то заправить новогоднее угощение можно сметаной или нежирным йогуртом.

Читайте такжеРецепты салатов с курицей и колбасой за 20 минут: 4 умопомрачительных блюдаОтварить мясо и яйца можно за 10-15 минут – если филе нарезать кубиками, а яйцо вкрутую варится 8-10 минут максимум. Причем сделать это можно заранее. Или же поставить варить мясо – а самим заняться домашними делами.

Нарезать и собрать все ингредиенты при должно сноровке – дело нескольких минут.

Салат-бомба с курицей, свеклой и орехами

Калорийность такого блюда – меньше 100 ккал на стограммовую порцию. И это будет отличная альтернатива уже приевшейся, всем надоевшей селедке под шубой.

Вам понадобится:

150 г куриного филе;

400 г свеклы;

50 г сыра;

30 г орехов;

1-2 зубчика чеснока – по вкусу;

зелень.

Для заправки достаточно пары-тройки столовых ложек сметаны или йогурта. Как альтернатива – можно заправить ложкой (столовой) оливкового масла.

Как готовить:

Куриное филе и свеклу можно либо отварить, либо запечь в духовке. Затем режем мясо кубиками, а свеклу трём на крупной тёрке, сыр и чеснок – на мелкой тёрке. Крошим орехи и мелко нарезаем зелень. Все смешиваем и заправляем по вкусу.

Салат с курицей и черносливом для гурманов

Вам понадобится:

300 г отварного куриного филе;

100 г грецких орехов;

150 г чернослива – распарить и мелко нарезать;

5 яиц – сварить вкрутую;

100 г сыра – лучше брать твердый сорт;

зелень для украшения;

соль по вкусу;

для заправки лучше взять майонез.

Как готовить:

Салат собирается слоями: филе – затем желтки – потом чернослив – далее сыр – орехи – в самом конце белки. Каждый слой промазываем майонезом и солим по вкусу. Перед подачей на стол стоит дать салату настояться в холодильнике. При этом зеленью лучше всего украшать непосредственно перед подачей на праздничный стол.

Салат на Новый год с индейкой без вреда для талии

Вам понадобится:

150 г отварного или обжаренного в специях филе индейки, более экономный вариант – филе курицы;

одно яйцо – сварить вкрутую;

2 огурца;

по половинке – болгарского перца (желтого и красного – для красивого вида) и пекинской капусты;

любимая приправа, а также соль, перец – по вкусу;

заправлять сметаной либо же натуральным йогуртом – хватит 2-3 столовых ложек.

Как готовить:

Все нарезаем/шинкуем. Для заправки соединяем сметану (йогурт) со специями. Затем смешиваем. Солим, перчим. Наслаждаемся бесподобным вкусом!

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Автор: Диана Беловодская