Салаты на Новый год 2022 разнообразные и легкие / depositphotos.com

Планировать современный новогодний стол 2022 никогда не рано: это только кажется, что времени еще вагон, но пролетит оно быстро. Да и закупаться продуктами лучше сейчас – пока цены не взлетели перед праздниками.

Как сделать современный новогодний стол 2022 – читайте на УНИАН. Мы выяснили, как приготовить легкие и разнообразные салаты на Новый год 2022, а также что нельзя подавать на стол в год Тигра.

Что нельзя ставить на стол в год Тигра, а что нужно

Все тигры любят мясо – вот оно и должно главенствовать на новогоднем столе в новогоднюю ночь 2022. Все блюда должны быть сытными и вкусными.

При этом не стоит забывать про то, что нельзя готовить на Новый год 2022:

  • блюда из дичи: хищник-хозяин года не любит делиться своей добычей;
  • крупы и злаки – лучше выбрать в качестве гарнира картофель и овощи;
  • блюда корейской кухни: в этой стране мясо тигра считается деликатесом, его там с удовольствием уплетают за обе щеки;
  • подавать рыбу и морепродукты в качестве главного блюда: тигр – хоть и представитель кошачьих, но он предпочитает мясо, а рыбу ест редко и с неохотой;
  • острые блюда: сыры, соусы и приправы;
  • шипучие и газированные напитки – лучше подать сок, компот или что-то в этом духе;
  • слишком много сладкого.

Новогодние салаты 2022 - что готовить, чтоб и вкусно, и недорого

Салаты тоже стоит приготовить сытные, мясные. Если хотите салаты на новый год 2022 без майонеза – то заправить новогоднее угощение можно сметаной или нежирным йогуртом.

Читайте такжеРецепты салатов с курицей и колбасой за 20 минут: 4 умопомрачительных блюдаОтварить мясо и яйца можно за 10-15 минут – если филе нарезать кубиками, а яйцо вкрутую варится 8-10 минут максимум. Причем сделать это можно заранее. Или же поставить варить мясо – а самим заняться домашними делами.

Нарезать и собрать все ингредиенты при должно сноровке – дело нескольких минут.

Салат-бомба с курицей, свеклой и орехами

Легкие салаты на год Тигра / depositphotos.com

Калорийность такого блюда – меньше 100 ккал на стограммовую порцию. И это будет отличная альтернатива уже приевшейся, всем надоевшей селедке под шубой.

Вам понадобится:

  • 150 г куриного филе;
  • 400 г свеклы;
  • 50 г сыра;
  • 30 г орехов;
  • 1-2 зубчика чеснока – по вкусу;
  • зелень.

Для заправки достаточно пары-тройки столовых ложек сметаны или йогурта. Как альтернатива – можно заправить ложкой (столовой) оливкового масла.

Как готовить:

  1. Куриное филе и свеклу можно либо отварить, либо запечь в духовке. Затем режем мясо кубиками, а свеклу трём на крупной тёрке, сыр и чеснок – на мелкой тёрке.
  2. Крошим орехи и мелко нарезаем зелень.
  3. Все смешиваем и заправляем по вкусу.

Салат с курицей и черносливом для гурманов

Вам понадобится:

  • 300 г отварного куриного филе;
  • 100 г грецких орехов;
  • 150 г чернослива – распарить и мелко нарезать;
  • 5 яиц – сварить вкрутую;
  • 100 г сыра – лучше брать твердый сорт;
  • зелень для украшения;
  • соль по вкусу;
  • для заправки лучше взять майонез.

Как готовить:

  1. Салат собирается слоями: филе – затем желтки – потом чернослив – далее сыр – орехи – в самом конце белки.
  2. Каждый слой промазываем майонезом и солим по вкусу.
  3. Перед подачей на стол стоит дать салату настояться в холодильнике. При этом зеленью лучше всего украшать непосредственно перед подачей на праздничный стол.

Салат на Новый год с индейкой без вреда для талии

Вам понадобится:

  • 150 г отварного или обжаренного в специях филе индейки, более экономный вариант – филе курицы;
  • одно яйцо – сварить вкрутую;
  • 2 огурца;
  • по половинке – болгарского перца (желтого и красного – для красивого вида) и пекинской капусты;
  • любимая приправа, а также соль, перец – по вкусу;
  • заправлять сметаной либо же натуральным йогуртом – хватит 2-3 столовых ложек.

Как готовить:

  1. Все нарезаем/шинкуем.
  2. Для заправки соединяем сметану (йогурт) со специями.
  3. Затем смешиваем. Солим, перчим.
  4. Наслаждаемся бесподобным вкусом!

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Автор: Диана Беловодская