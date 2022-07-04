Традиционные блюда на Ивана Купала включают кашу, квас и постные вареники.

Праздник Ивана Купала помимо широко известных традиций с купаниями, гаданиями и прыжками через костер имеет также кулинарные обычаи.

На этот праздник наши предки готовили специальную обетную кашу, которую называли "кулага". Кашей сначала угощали голодных и нищих, а затем ели сами. На Ивана Купала также варили квас, который, по верованиям предков, приносит удачу 7 июля. А завершали праздничную трапезу сладкими варениками.

Обрядовая каша на Ивана Купала

Ячневая крупа - 2 стакана.

Молоко - 1 литр.

Сливочное масло - 50 г.

Сахар и соль по вкусу.

Фрукты для украшения.

Люди, которые соблюдают пост, могут заменить молоко на воду, а сливочное масло на подсолнечное.

Крупу тщательно промыть водой и высыпать в сухую горячую сковороду. Слегка поджарить кашу до сухости. Затем высыпать крупу в кастрюлю с молоком и довести до кипения. Добавить сахар и щепотку соли. Варить крупу, пока она не станет густой кашей (10-50 минут).

В конце варки добавить масло, накрыть крышкой и выключить огонь. Оставить кашу под крышкой на 20 минут. Подавать с любыми фруктами или орехами.

Петровский квас на Ивана Купала

Ржаные сухари - 800 г.

Вода - 4 л.

Мука - 1 ч.л.

Сахар - 100 г.

Мед - 100 г.

Тертый хрен - 100 г.

Дрожжей - 25 г.

Сухари залейте кипятком, чтобы вода полностью их покрыла, и оставьте в теплом месте на сутки. Затем процедите жидкость через марлю и разбавьте её остальной водой. Возьмите полстакана кваса и разведите в нем муку и дрожжи. Тщательно перемешайте и влейте в остальной квас.

Добавьте в квас сахар и поставьте в теплое место на ночь для брожения. Перед тем как разливать квас в бутылки, добавить в него мед и хрен. Бутылки с квасом поставьте в холодильник на 2 суток - после этого напиток готов.

Купальские вареники с вишней

Мука - 3 стакана.

Вода - 150 г.

Яйца - 2 шт.

Вишни - 4 стакана.

Сахар - 100 г.

Соль по вкусу.

Из муки, воды, соли и яиц замесите эластичное тесто. Помойте и переберите вишни, удалите косточки и пересыпьте сахаром. Оставьте ягоды с сахаром на 30 минут. Затем откиньте на дуршлаг и слейте сок. Разделите тесто на одинаковые шарики. Тонко раскатайте тесто и слепите вареники с вишнями. Варить вареники в кипятке несколько минут.

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