Праздник Ивана Купала помимо широко известных традиций с купаниями, гаданиями и прыжками через костер имеет также кулинарные обычаи.
На этот праздник наши предки готовили специальную обетную кашу, которую называли "кулага". Кашей сначала угощали голодных и нищих, а затем ели сами. На Ивана Купала также варили квас, который, по верованиям предков, приносит удачу 7 июля. А завершали праздничную трапезу сладкими варениками.
Обрядовая каша на Ивана Купала
- Ячневая крупа - 2 стакана.
- Молоко - 1 литр.
- Сливочное масло - 50 г.
- Сахар и соль по вкусу.
- Фрукты для украшения.
Люди, которые соблюдают пост, могут заменить молоко на воду, а сливочное масло на подсолнечное.
Крупу тщательно промыть водой и высыпать в сухую горячую сковороду. Слегка поджарить кашу до сухости. Затем высыпать крупу в кастрюлю с молоком и довести до кипения. Добавить сахар и щепотку соли. Варить крупу, пока она не станет густой кашей (10-50 минут).
В конце варки добавить масло, накрыть крышкой и выключить огонь. Оставить кашу под крышкой на 20 минут. Подавать с любыми фруктами или орехами.
Петровский квас на Ивана Купала
- Ржаные сухари - 800 г.
- Вода - 4 л.
- Мука - 1 ч.л.
- Сахар - 100 г.
- Мед - 100 г.
- Тертый хрен - 100 г.
- Дрожжей - 25 г.
Сухари залейте кипятком, чтобы вода полностью их покрыла, и оставьте в теплом месте на сутки. Затем процедите жидкость через марлю и разбавьте её остальной водой. Возьмите полстакана кваса и разведите в нем муку и дрожжи. Тщательно перемешайте и влейте в остальной квас.
Добавьте в квас сахар и поставьте в теплое место на ночь для брожения. Перед тем как разливать квас в бутылки, добавить в него мед и хрен. Бутылки с квасом поставьте в холодильник на 2 суток - после этого напиток готов.
Купальские вареники с вишней
- Мука - 3 стакана.
- Вода - 150 г.
- Яйца - 2 шт.
- Вишни - 4 стакана.
- Сахар - 100 г.
- Соль по вкусу.
Из муки, воды, соли и яиц замесите эластичное тесто. Помойте и переберите вишни, удалите косточки и пересыпьте сахаром. Оставьте ягоды с сахаром на 30 минут. Затем откиньте на дуршлаг и слейте сок. Разделите тесто на одинаковые шарики. Тонко раскатайте тесто и слепите вареники с вишнями. Варить вареники в кипятке несколько минут.
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