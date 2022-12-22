Вергуны, креплики, сиченики и бобальки - такие блюда готовили на Рождество украинцы в давние времена.

Рождество Христово - один из любимых праздников украинцев, которое отмечают с богатым столом. На Рождество украинцы издавна готовили различные праздничные блюда, обязательно постные, ведь праздновать начинали ещё в Сочельник. Кулинарные традиции в разных регионах Украины отличались.

Эти блюда со временем стали лишь историей, и большинство украинцев уже не помнит эти рецепты. УНИАН напомнит, что готовили на Рождество в давние времена, и опубликует рецепты, которые можно повторить дома. Ранее мы также собрали 12 блюд на Сочельник.

Закарпатский картофельный салат

Картофель - 4 шт.

Томаты - 2 шт.

Перец сладкий - 2 шт.

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Сок лимона - 1 ч.л.

Подсолнечное масло - 3 стол.л.

Соль, молотый перец по вкусу.

Картошку и морковь почистить, нарезать одинаковой крупной соломкой. На сковороде разогреть подсолнечное масло и выложить картошку в горячее масло. Обжарить картошку до готовности (примерно 15 минут) и выложить на бумагу, чтобы убрать лишнее масло. На сковороде после картошки пожарить морковь 5 минут и тоже выложить на бумагу.

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Помидор нарезать крупными дольками, лук - полукольцами, перец - длинной соломкой. Смешать в салатнике жареную картошку и морковь, а также перец, лук и томаты. Посолить и поперчить салат по вкусу, заправить лимонным соком.

Креплики с селедкой

Крепликами называют маленькие постные рождественские вареники. Классическая начинка для них - селедка, но можно использовать и любые другие варианты начинки.

Мука пшеничная - 2 стакана

Вода - 0.5 стакана

Лук крупный - 1 шт.

Филе селедки - 200 г.

Подсолнечное масло - 1 стол. л.

Соль, черный перец молотый - по вкусу.

Лук мелко нарезать, обжарить на разогретой сковороде с подсолнечным маслом 3-4 минуты. Селедку очистить от костей и мелко нарезать. Смешать лук с селедкой. Для теста просеять муку горкой, добавить немного соли и сделать углубление посередине. Влить теплую воду и замесить эластичное послушное тесто.

Тесто тонко раскатать и с помощью стакана или стопки вырезать одинаковые кружочки. Креплики делают небольшими по размеру, почти как пельмени. Наполнить тесто начинкой из селедки и слепить вареники. Варить креплики в кипятке 4-5 минут.

Гороховые сиченики

Гороховая шлифованная крупа - 2 стакана.

Холодная вода - 1.5 л.

Лук - 1 шт.

Панировочные сухари - 3 ст. л.

Подсолнечное масло - 2 стол.л.

Соль, перец по вкусу.

Горох высыпать в глубокую кастрюлю и залить холодной водой. Оставить на ночь, чтобы горох набух. Затем откинуть горох на дуршлаг. Лук мелко нарезать. Перебить горох с луком в блендере или пропустить через мясорубку. Посолить и поперчить "фарш". Сформировать гороховые "котлеты" и обвалять в панировочных сухарях. Обжарить на сковороде с маслом с двух сторон по 5 минут.

Постные вергуны на газировке

Вергуны - это жареные в масле сладкие полоски из дрожжевого теста, которые обычно готовят на кефире, а в постном варианте - на воде.

Вода газированная - 1 стакан.

Дрожжи свежие быстродействующие - 7 г.

Мука - 600 г.

Сахар - 1 ч. л.

Соль - 1 ч. л.

Сахарная пудра - 3 ст. л.

Масло рафинированное - 3 ст.л.

В глубокую муку просеять муку и всыпать дрожжи. Добавить сахар и соль, влить газированную воду и перемешать тесто. Готовое тесто оставить на 1 час в теплом месте. Тонко раскатать тесто и нарезать полосками. В каждой полосе сделать надрез посередине и завернуть края внутрь. В сковороде хорошо разогреть масло и выложить в горячее масло вергуны. Обжарить с каждой стороны по 2-3 минуты, выложить на сафлетку и остудить. Посыпать вергуны сахарной пудрой.

Бобальки закарпатские

Бобальки - это маленькие постные булочки, которые после запекания заправляют маком, медом и орехами. Десерт символизирует плодородность земли.

Для булочек:

Мука - 300 г.

Сахар - 40 г.

Дрожжи живые - 15 г (или 5 г сухих).

Вода - 150 мл.

Соль - щепотка.

Подсолнечное масло - 2 ст.л.

Для заправки:

Сахар - 40 г.

Вода - 300 мл.

Мед - 100 г.

Грецкие орехи - 1 стакан.

Изюм - 3 ст.л.

Мак - 70 г.

В теплой воде растворить дрожжи и сахар. Оставить опару на 10 минут. Частями вмешать в опару муку и замесить тесто. В процессе замешивания добавить в тесто соль и подсолнечное масло. Готовое тесто накрыть бумагой и оставить на 30 минут.

Для заправки мак залить теплой водой, добавить сахар и перемолоть смесь в блендере. Орехи обжприть на сухой сковороде, а изюм залить кипятком на 10 минут. Перемешать маковую смесь, орехи, изюм и мед. Заправка должна быть довольно жидкой.

Из теста отщипнуть небольшие шарики и выложить на противень с пергаментом. Запекать 5 минут при 180°. После этого выложить бобальки в кастрюлю или большую миску. Залить маковой заправкой и оставить булочки для пропитки на пару часов.

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