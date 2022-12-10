Почему Рождество 7 января, а не 25, какую дату выбрать для празднования и какие традиции чтить - узнайте в материале УНИАН.

Верующие отмечают Рождество Христово 25 декабря или 7 января - в зависимости от того, по какому календарю живут - юлианскому или григорианскому. Сейчас идут ожесточенные споры о том, когда Рождество - 25 или 7 числа, но вне зависимости от выбранной даты, традиции праздника остаются неизменными. УНИАН расскажет, как отмечать Рождество в Украине православным.

Ранее мы говорили о том, какие открытки с Рождеством Христовым 2022 можно отправить своим родным и близким.

Рождество Христово - история и традиции

События, которые привели к появлению важного христианского праздника, описаны в Евангелие от Матфея и Луки. Дева Мария и Иосиф отправились в Вифлеем по приказу царя Ирода, который посчитал необходимым провести перепись населения. В городе свободного жилья не оказалось, поэтому Мария и Иосиф остановились в пещере, где был обустроен хлев. Там и родился их сын - Иисус Христос, которого позже назвали Мессией и Спасителем человечества. В тот день на небе взошла Вифлеемская звезда, а первыми о рождении Сына Божьего узнали пастухи - им рассказали ангелы.

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Главной традицией Рождества для многих христиан является сорокадневный пост - в этом году - Рождественский пост 2022-2023. Он считается одним из самых строгих, но позволяет очистить душу и тело как можно лучше, чтобы встретить праздник рождения Христа в благости.

Существуют и другие традиционные ежегодные рождественские мероприятия:

Святой вечер - отмечается с 6 на 7 января, невозможен без 12 постных блюд (по числу апостолов).

- отмечается с 6 на 7 января, невозможен без 12 постных блюд (по числу апостолов). Колядки - с вечера 6 января парни и девушки ходят по домам, поют песни и читают стихи, привлекая в жилища людей благополучие.

- с вечера 6 января парни и девушки ходят по домам, поют песни и читают стихи, привлекая в жилища людей благополучие. Гадания - языческая традиция, согласно которой в ночь с 6 на 7 января можно обратиться к потусторонним силам, чтобы узнать свою судьбу.

На Рождество обязательно нужно готовить кутью - блюдо из вареной пшеницы, смешанной с маком и медом, грецкими орехами, изюмом. Такую кашу нужно брать с собой и идти в гости к крестным родителям, а затем, по возвращении домой, можно угостить ею старших родственников - бабушек и дедушек.

Некоторые верующие переодеваются в костюмы и устраивают вертеп - разыгрывают сценку рождения Христа. Можно сделать проще и просто установить такую инсталляцию из тематических фигурок, главное - отдать дань традиции и почтить именинника.

Что нельзя делать на Рождество Христово - главные запреты

Кроме традиций, на важный праздник рождения Христа существует и то, чего ни в коем случае делать нельзя. УНИАН собрал перечень самых важных запретов Рождества и выяснил, что в праздник запрещено:

убирать в доме;

стирать, гладить, шить, строить;

выносить мусор, мыть полы, вытирать пыль;

рыбачить и охотиться;

ругаться, выяснять отношения, сквернословить;

отказывать в помощи нуждающимся.

На Рождество можно и нужно ходить в церковь, ставить свечи за здравие и молиться святым о здоровье и помощи в делах. Также обязательно нужно принимать у себя гостей и самим ходить к друзьям и родственникам. Следите за тем, чтобы все блюда на столе обязательно попробовали - если нетронутым останется хотя бы одно, то это будет расценено Высшими силами, как плохая примета.

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