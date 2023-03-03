Постные рецепты этих первых блюд получаются не менее вкусными, чем в своем классическом варианте.

26 февраля начался Великий пост 2023, который продлится до 16 апреля. Главные герои меню в это время - овощи, зерновые, бобовые и грибы. Не так уж и мало! Какие первые постные блюда можно приготовить в период говения, чтобы получилось так же вкусно, как и с мясом - читайте в материале УНИАН.

Постный суп рассольник

Вкус этого супа такой же нежный и кисло-соленый, как и у классического рассольника. Но этот суп - без мяса. Для приготовления вам понадобятся:

картофель - 4 шт.;

морковь - 1 шт.;

рис - 3 ст. л.;

лук - 1 шт.;

соленые огурцы - 3 шт.;

вода - 2 л;

рассол - 1/2 л;

томат-паста - 3 ст. л.;

лавровый лист;

растительное масло - 3 ст. л.;

соль - по вкусу;

черный молотый перец - по вкусу;

петрушка - пучок.

Вскипятите воду, посолите, всыпьте промытый рис и проварите 5 минут. Добавьте кубики картофеля. Измельчите лук, морковь натрите на крупной терке. Положите в суп половину лука и моркови, вторую половину обжарьте на масле. Туда же добавьте нарезанные соломкой огурцы и томат-пасту, протушите 5 минут. Когда картофель будет готов, добавьте зажарку. Готовьте еще 5 минут на медленном огне. В конце добавьте рассол, лавровый лист, черный молотый перец и зелень. Доведите до вкуса солью и снимите с огня.

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Гороховый суп постный с пряностями

Специи делают этот суп ароматным и согревающим. Для приготовления вам понадобятся:

горох - 450 г;

корень имбиря (свежий) - 20 г;

сельдерей - 1 стебель;

лук - 1 шт.;

чеснок - 2 зубчика;

вода - 2 л;

растительное масло - 2 ст. л.;

черный молотый перец - по вкусу;

молотый перец чили - 1/2 ч. л.;

куркума - 1 ч. л.;

кориандр молотый - 1 ч. л.;

лавровый лист;

соль - по вкусу;

сок лимона – по вкусу.

Замочите горох на час. Нарежьте мелкими кубиками лук и сельдерей, имбирь и чеснок натрите на мелкой терке. Обжарьте все овощи в кастрюле на растительном масле до мягкости. Добавьте специи и пряности и готовьте еще 2 минуты. Положите горох, влейте горячую воду. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и готовьте 1-1,5 часа, пока горох не разварится. Доведите до вкуса солью и соком лимона.

Постный борщ с грибами и черносливом

Борщ с грибами вкусный сам по себе, но особенно интересное сочетание получается с черносливом. Для приготовления вам понадобятся:

свекла - 2-3 шт;

морковь - 2 шт.;

капуста - 300 г;

картофель - 4-5 шт.;

сушеные грибы (любые) - 1 горсть;

лук - 1шт.;

вода - 2,5 л;

томат-паста - 2 ст. л.;

чернослив - 120 г;

соль - по вкусу;

черный молотый перец - по вкусу;

лавровый лист.

Промойте грибы, залейте их водой (2,5 л) и оставьте на 2 часа. Процедите воду в кастрюлю, туда же добавьте грибы и поставьте на огонь - варите 1 час на медленном огне. Достаньте грибы и порубите их. Нарежьте соломкой свеклу и морковь, нашинкуйте капусту, картошку нарежьте кусочками, лук измельчите. Положите в кастрюлю лук, морковь и свеклу, добавьте томат-пасту и 100 мл грибного бульона. Тушите 10 минут. Добавьте капусту и протушите еще 10 минут. Положите промытый чернослив, влейте оставшийся бульон, добавьте картошку, грибы, лавровый лист. Доведите до вкуса солью и перцем. Готовьте на слабом огне до мягкости картофеля.

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