Как правильно соблюдать, когда и что можно есть в Великий пост по дням недели.

Великий пост 2023 - самый длинный и строгий в году, он продлится 48 дней. Как правильно поститься, что можно есть в Великий пост и какие дни будут самыми сложными - смотрите календарь питания на Великий пост от УНИАН.

Ранее мы рассказывали, когда Великий пост 2023 - что нельзя есть в этот период и кому можно не поститься.

В Великий пост чтят сорокадневное пребывание Иисуса Христа в пустыне. Поэтому пост длится около сорока дней: это Святая четыредесятница, к которой присоединяется Страстная неделя. Каждая неделя Великого поста посвящена событию или святому: торжество православия, Григория Паламы, Крестопоклонная, Иоанна Лествичника, Марии Египетской, вход Господень в Иерусалим.

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Что можно есть в Великий пост 2023

Во время Великого поста запрещены продукты животного происхождения - можно есть только растительную пищу. Но, несмотря на все ограничения, меню на Великий пост 2023 можно сделать разнообразным и вкусным.

Во время поста разрешаются:

овощи свежие и маринованные, квашеные и соленые, фрукты, ягоды, зелень;

каши из круп, приготовленные на воде, без добавления масла;

макароны и бобовые;

ржаной хлеб;

продукты из сои;

орехи, сухофрукты, семечки;

грибы;

мед, горький шоколад, халва, мармелад, козинаки, варенье;

чаи, компоты, квас, кисель.

Великий пост - питание по дням недели

Самыми сложными считаются первый день поста - Чистый понедельник и два последних дня - Великая пятница и Великая суббота. В эти дни предполагается полный отказ от еды, можно пить только воду. В остальные дни есть просто ограничения в питании.

Наиболее строгие на неделе - среда и пятница (в среду Христа предали, в пятницу - распяли), но есть послабления в субботу и воскресенье.

Календарь питания на Великий пост 2023

Понедельник: сухоядение, холодная пища без растительного масла - вечером, один раз в день.

Сухоядение - это пища без предварительной термической обработки (отваривания, обжарки, тушения или запекания).

Вторник: горячая пища на пару, а также вареная, тушеная и запеченная, без добавления масла - вечером, один раз в день.

Среда: сухоядение, холодная пища без растительного масла - вечером, один раз в день.

Четверг: горячая пища на пару, а также вареная, тушеная и запеченная, без добавления масла - вечером, один раз в день.

Пятница: сухоядение, холодная пища без растительного масла - вечером, один раз в день.

Суббота: горячая пища с маслом - разрешено есть дважды в день, утром и вечером.

Воскресенье: горячая пища с маслом - разрешено есть дважды в день, утром и вечером.

7 апреля на Благовещение и 9 апреля в Вербное воскресенье разрешается рыба и морепродукты.

8 апреля в Лазареву субботу - разрешается есть икру.

От соблюдения поста освобождаются беременные и кормящие женщины, дети до 14 лет, люди с хроническими болезнями.

Прежде, чем начинать поститься, нужно помнить, что ограничивать себя нужно не только в пище. Суть и смысл поста - в том, чтобы стать духовно лучше, чище, победить слабости, пороки и осмыслить свою жизнь.

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