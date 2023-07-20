Гаспачо - это традиционный испанский холодный суп, который принято есть только в охлажденном виде. Считается, что такое первое блюдо - шикарная альтернатива окрошке и свекольнику, к тому же, рецепт гаспачо простой и понятный, а значит приготовить его получится даже у начинающей хозяйки.
Нужно ли подогревать гаспачо и что еще важно знать
Во-первых, гаспачо Клопотенко советует готовить только из качественных, спелых, больших и сочных томатов. От них зависит вкус всего блюда. Наиболее оптимальный вариант - свои, домашние с грядки, но если их нет, то выбирайте крупные розовые и с хвостиками (отсутствие хвостика - удар по вкусу). Перец можно купить любого цвета, не обязательно красного.
Существует правило, что все ингредиенты на гаспачо перебиваются в блендере, но если вы хотите, чтобы некоторые овощи хрустели на зубах - нарежьте их ножом. Сам шеф-повар предпочитает первый вариант, вы можете сделать по-своему. Если хотите добавить пикантности блюду - кроме мяты и петрушки положите несколько веточек кинзы.
ВАЖНО: это блюдо едят только в охлажденном виде, так суп "отдает" именно тот вкус, которого мы добиваемся во время готовки.
Вкуснейший гаспачо - рецепт классический от Клопотенко
Ингредиенты:
- помидоры - 2 шт;
- сладкий перец - 1 шт;
- чеснок - 3 зубчика;
- петрушка - 2 веточки;
- перец чили - половинка;
- мята - 2-3 веточки;
- оливковое масло - 2-3 ст.л;
- бальзамический уксус - 2 ст.л;
- багет - 3-4 ломтика;
- соль и перец.
Рецепт гаспачо (холодный испанский суп) простой и незатейливый, а также быстрый, что особенно важно, если времени на приготовление долгих блюд у вас нет. Сначала вам нужно вымыть томаты и на каждом сделать надрезы в форме крестика. Вскипятить воду и опустить в нее помидоры на 1-2 минуты. Затем достать, снять кожицу, нарезать произвольными кусочками. Так же поступить с перцем, вымыть мяту и петрушку.
Переложить томаты, перец и зелень в блендер, добавить чеснок и чили, измельчить все до состояния пюре. Поперчить, посолить, влить оливковое масло и еще раз взбить. Уберите массу в холодильник, когда она охладится, налейте в тарелку немного бальзамического уксуса, а сверху - суп гаспачо. Обжарьте ломтики багета на сковороде до золотистой корочки и выложите по одному на каждую тарелку порционно. Вуаля - настоящий испанский холодный суп готов.