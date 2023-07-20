Рассказываем, как едят гаспачо - холодным или горячим, и как сделать суп по испанскому рецепту.

Гаспачо - это традиционный испанский холодный суп, который принято есть только в охлажденном виде. Считается, что такое первое блюдо - шикарная альтернатива окрошке и свекольнику, к тому же, рецепт гаспачо простой и понятный, а значит приготовить его получится даже у начинающей хозяйки.

Нужно ли подогревать гаспачо и что еще важно знать

Во-первых, гаспачо Клопотенко советует готовить только из качественных, спелых, больших и сочных томатов. От них зависит вкус всего блюда. Наиболее оптимальный вариант - свои, домашние с грядки, но если их нет, то выбирайте крупные розовые и с хвостиками (отсутствие хвостика - удар по вкусу). Перец можно купить любого цвета, не обязательно красного.

Существует правило, что все ингредиенты на гаспачо перебиваются в блендере, но если вы хотите, чтобы некоторые овощи хрустели на зубах - нарежьте их ножом. Сам шеф-повар предпочитает первый вариант, вы можете сделать по-своему. Если хотите добавить пикантности блюду - кроме мяты и петрушки положите несколько веточек кинзы.

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ВАЖНО: это блюдо едят только в охлажденном виде, так суп "отдает" именно тот вкус, которого мы добиваемся во время готовки.

Вкуснейший гаспачо - рецепт классический от Клопотенко

Ингредиенты:

помидоры - 2 шт;

сладкий перец - 1 шт;

чеснок - 3 зубчика;

петрушка - 2 веточки;

перец чили - половинка;

мята - 2-3 веточки;

оливковое масло - 2-3 ст.л;

бальзамический уксус - 2 ст.л;

багет - 3-4 ломтика;

соль и перец.

Рецепт гаспачо (холодный испанский суп) простой и незатейливый, а также быстрый, что особенно важно, если времени на приготовление долгих блюд у вас нет. Сначала вам нужно вымыть томаты и на каждом сделать надрезы в форме крестика. Вскипятить воду и опустить в нее помидоры на 1-2 минуты. Затем достать, снять кожицу, нарезать произвольными кусочками. Так же поступить с перцем, вымыть мяту и петрушку.

Переложить томаты, перец и зелень в блендер, добавить чеснок и чили, измельчить все до состояния пюре. Поперчить, посолить, влить оливковое масло и еще раз взбить. Уберите массу в холодильник, когда она охладится, налейте в тарелку немного бальзамического уксуса, а сверху - суп гаспачо. Обжарьте ломтики багета на сковороде до золотистой корочки и выложите по одному на каждую тарелку порционно. Вуаля - настоящий испанский холодный суп готов.

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