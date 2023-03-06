Борщ с квашеной капустой получается очень ароматным и наваристым. Квашеная капуста очень выручит, если нет свежей капусты, зато есть баночка квашеной из припасов на зиму. УНИАН предлагает самый вкусный и ароматный рецепт украинского борща с квашеной капусты.
Ранее мы писали, как приготовить украинские цыбульники. Их традиционно готовят к борщу.
Борщ с квашеной капустой и курицей
Куриное мясо лучше брать на кости, чтобы бульон был ароматным.
Ингредиенты:
- курица - 300 г;
- квашеная капуста - 230 г;
- картошка - 700 г;
- лук - 1 шт.;
- морковь - 1 шт.;
- свекла маленькая - 1 шт.;
- помидоры - 2 шт.;
- чеснок - 2 зубчика;
- подсолнечное масло - 4 ст.л.;
- лавровый лист - 1 шт.;
- зелень - пучок;
- соль, молотый перец по вкусу.
Курицу выложить в кастрюлю с водой и сварить бульон (примерно 40-50 минут). После закипания нужно снять пену или слить первую воду, чтобы бульон был прозрачным. Морковь и свеклу почистить и натереть на терке, морковь мелко нарезать. Картошку почистить и нарезать кубиками.
В куриный бульон выложить картошку и варить её до готовности (20-25 минут). Пока варится картошка - приготовить зажарку.
Выложить лук и морковь в сковороду с горячим маслом, жарить 2 минуты, добавить свеклу и жарить ещё 3 минуты. Влить в сковороду нарезанные помидоры и томатную пасту. Тушить овощи под крышкой пару минут.
Квашеную капусту промыть под проточной водой, если она кислая. Добавить капусту в зажарку. Влить в сковороду несколько половников горячего бульона из кастрюли и тушить овощи ещё 10 минут под крышкой. В конце добавить в зажарку тертый чеснок.
Когда картошка будет готова, выложить в кастрюлю лавровый лист и зажарку. Варить борщ ещё 5 минут. В самом конце добавить специи и зелень. Варить борщ следует в самом конце, чтобы не пересолить, поскольку квашеная капуста сама по себе соленая.