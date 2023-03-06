Рецепт борща с квашеной капустой очень выручит, если нет свежей капусты.

Борщ с квашеной капустой получается очень ароматным и наваристым. Квашеная капуста очень выручит, если нет свежей капусты, зато есть баночка квашеной из припасов на зиму. УНИАН предлагает самый вкусный и ароматный рецепт украинского борща с квашеной капусты.

Ранее мы писали, как приготовить украинские цыбульники. Их традиционно готовят к борщу.

Борщ с квашеной капустой и курицей

Куриное мясо лучше брать на кости, чтобы бульон был ароматным.

Видео дня

Ингредиенты:

курица - 300 г;

квашеная капуста - 230 г;

картошка - 700 г;

лук - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

свекла маленькая - 1 шт.;

помидоры - 2 шт.;

чеснок - 2 зубчика;

подсолнечное масло - 4 ст.л.;

лавровый лист - 1 шт.;

зелень - пучок;

соль, молотый перец по вкусу.

Курицу выложить в кастрюлю с водой и сварить бульон (примерно 40-50 минут). После закипания нужно снять пену или слить первую воду, чтобы бульон был прозрачным. Морковь и свеклу почистить и натереть на терке, морковь мелко нарезать. Картошку почистить и нарезать кубиками.

В куриный бульон выложить картошку и варить её до готовности (20-25 минут). Пока варится картошка - приготовить зажарку.

Выложить лук и морковь в сковороду с горячим маслом, жарить 2 минуты, добавить свеклу и жарить ещё 3 минуты. Влить в сковороду нарезанные помидоры и томатную пасту. Тушить овощи под крышкой пару минут.

Квашеную капусту промыть под проточной водой, если она кислая. Добавить капусту в зажарку. Влить в сковороду несколько половников горячего бульона из кастрюли и тушить овощи ещё 10 минут под крышкой. В конце добавить в зажарку тертый чеснок.

Когда картошка будет готова, выложить в кастрюлю лавровый лист и зажарку. Варить борщ ещё 5 минут. В самом конце добавить специи и зелень. Варить борщ следует в самом конце, чтобы не пересолить, поскольку квашеная капуста сама по себе соленая.

Вас также могут заинтересовать новости: