Как приготовить идеальную квашеную капусту и чем она полезна - читайте на УНИАН.

Квашеная капуста - очень вкусная и полезная закуска на зиму. Её можно есть как салат или приготовить как гарнир к мясу. УНИАН расскажет, чем полезно это лакомство, и как приготовить квашеную капусту на зиму без хлопот.

Квашеная капуста: польза и вред

Квашеная капуста - настоящий клад витаминов. В ней содержится высокое количество витаминов A, B и C. Этот продукт богат аскорбиновой кислотой, а значит полезен для иммунитета. В нем также много нужного организму железа. В процессе ферментации в капусте выделяется много пробиотиков, которые полезны для желудка.

Есть квашеную капусту не рекомендуется при язве, гастрите и повышенной кислотности желудка.

Квашеная капуста классическая на зиму

Капуста - 3 кг.

Морковь - 2 шт.

Соль крупная - 1,5-2 ст. л.

Сахар - 1 ч. л.

Перец черный горошком - 10-15 шт.

Лист лавровый - 6-7 шт.

Удалить с капусты верхние листья. Мелко нашинковать капусту, а морковь натереть на крупной терке. Добавить в капусту соль и сахар и помять руками, чтобы она пустила сок. Затем добавить лавровый лист, перец и тертую морковь. Плотно выложить капусту в стерилизованную банку, чтобы выделялись много сока.

Банку наполовину прикрыть силиконовой крышкой и поставить на 2-3 дня в теплое место, например, на солнце или возле плиты. Под банку поставить миску. За это время капуста начнет кваситься и выделять много сока, который выльется из банки (для этого и нужны миски). Раз в день капусту протыкайте длинной шпажкой.

Когда вы будете довольны вкусом капусты, плотно закрутите банку и переставьте в погреб или холодильник для дальнейшего хранения. Такая капуста сразу готова к употреблению, но может простоять до зимы.

Квашеная капуста с яблоком и клюквой

Капуста - 1,5 кг.

Морковь крупная - 1 шт.

Яблоко крупное - 1 шт.

Клюква - 50 г.

Соль - 2 ст.л.

Сахар - 1 ст.л.

Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке. Добавьте соль и сахар, разомните капусту руками. Добавьте клюкву (можно замороженную) и тонко нарезанные дольки яблок. Перемешайте всё и плотно утрамбуйте капусту в банку. Поставьте банку в теплое место на 3-4 дня. Раз в день делайте прокол ножом до дна банки, чтобы не скапливались газы. После этого капуста готова - переставьте в холодильник.

Квашеная капуста с грибами на зиму

Капуста белокочанная - 500 г.

Вода - 0.5 л.

Морковь - 1 шт.

Грибы мелкие - 100 г.

Соль - 50 г.

Тмин по вкусу.

Приготовьте рассол для капусты: растворите соль в воде (50 г соли на 500 мл воды), доведите до кипения и остудите. Нашинкуйте капусту, выложите в дуршлаг и опустите на 3 минуты в рассол. Натрите морковь и перемешайте с капустой. Оставьте капусту с морковью на 3 дня при комнатной температуре. Периодически протыкайте капусту шпажкой или переворачивайте.

Капусту плотно утрамбуйте в банки и поливайте рассолом. Через 4-5 см капусты положите слой вареных грибов. Повторите так слои до полного заполнения емкости. Храните в холодильнике.

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