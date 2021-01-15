Пирожные "Соффиони" - очень вкусный итальянский десерт. Эти вкусности еще называют "Письмами любви".
Они представляют собой выпечку из песочного теста в форме корзины с воздушной сырной начинкой с яркой лимонной ноткой. Для начинки принято использовать сыр рикотта.
Пирожные "Соффиони" - рецепт
Для теста
- Мука пшеничная - 150 г
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Сахар - 40 г
- Масло (оливковое) - 25 г
- Соль - 1 щепотка
Для крема
- Яйцо куриное - 2 шт.
- Сахар - 50 г
- Рикотта - 200 г
- Цедра лимона - 1 ст. л.
- Соль - 1 щепотка
- Сок лимонный - 1 ч. л.
Приготовление теста. Яйцо взбить с сахаром, добавить растительное масло, соль и муку, замесить тесто, которое не будет липнуть к рукам. Тесто завернуть в пленку и положить на 1 час в холодильник.
Читайте такжеНевероятный шоколадный фондан: как приготовить изысканный десертПриготовление крема. Желтки взбить с сахаром до побеления массы, добавить цедру одного лимона, перемешать. Добавить рикотту и хорошо перемешать.
Отдельно взбить белки с солью и лимонным соком до устойчивых пиков.
Смешать взбитые белки и желтки аккуратно движением снизу вверх.
Достать из холодильника тесто, вырезать из него 6 квадратов размером 10×10 см.
В металлическую форму для маффинов выложить квадраты теста. Сверху распределить приготовленный крем. Уголки теста завернуть в центр пирожного и отправить в нагретую духовку.
Выпекать при 180°С в течение 30 минут, затем печь при 160°С еще 10 минут. Готовые пирожные посыпать сахарной пудрой.
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