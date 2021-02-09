Нежное заварное пирожное с хрустящими кусочками песочного теста - превосходный десерт к чаю.

Заварные пирожные, такие как профитроли и эклеры, хорошо знакомы всем сладкоежкам. Однако королем всех заварных десертов является невероятное пирожное шу. Приготовить этот французский десерт не так просто, но если у вас получится - вы будете в восторге. Добавление песочного теста делает выпечку более интересной по вкусу. В пирожное можно добавить любой крем по вкусу, а также фрукты, ягоды или взбитые сливки.

Заварные пирожные шу со сливочным кремом

Для заварного теста:

Мука - 190 г.

Сахар - 1.5 ч.л.

Сливочное масло - 115 г.

Молоко - 100 г.

Вода - 250 мл.

Яйца - 5 шт.

Щепотка соли.

Для песочного теста:

Мука - 100 г.

Сахар - 110 г.

Сливочное масло - 90 г.

Пищевой краситель по вкусу.

Для крема:

Сахар - 100 г.

Сливочное масло - 30 г.

Молоко - 500 г.

Яичные желтки - 5 шт.

Кукурузный крахмал - 50 г.

Для кракелина из песочного теста смешать сахар с мукой, по желанию добавить краситель. Добавить нарезанное кубиками холодное сливочное масло, растереть тесто в крошку. Продолжать растирать, пока тесто не скатается в шар. Тесто положить между листами пергамента и тонко раскатать, убрать на 40 минут в морозилку.

Для заварного теста в кастрюлю налить молоко с водой, добавить масло, поставить на огонь. Помешивать, пока масло не растворится. При первых пузырьках всыпать всю муку и интенсивно вмешивать её. Прогреть ещё 2 минуты и снять с огня. Тесто немного охладить и по одному вмешать яйца. Тесто должно стать гладким и текучим.

Противень выстелить пергаментом. С помощью кулинарного мешка выложить на бумагу заварное тесто кружочком диаметром примерно 3 см. Затем достать из морозилки песочное тесто и вырезать такого же размера кусочки с помощью стакана или кулинарного кольца. Выложить песочное тесто сверху на заварное и слегка приплюснуть, как на фото. Выпекать пирожные в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут. Песочное тесто сверху потрескаться.

Для крема желтки хорошо размешать с сахаром, добавить крахмал, перемешать. Отдельно довести до кипения молоко и влить маленькими порциями в желтки, все время помешивая. Поставить крем на огонь, и варить до загустения, постоянно мешая. В немного остывший крем добавить масло, размешать. Остудить. У пирожных срезать верхушки, начинить кремом и закрыть. По желанию добавить фрукты или ягоды.

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Автор: Екатерина Пулатова