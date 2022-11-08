Удачный рецепт пышного заливного пирога на кефире или воде, который получается у всех - читайте в материале УНИАН.

Заливной пирог - вкусное и сытное блюдо, которое может приготовить даже начинающая хозяйка. Такой пирог очень выручает, если вам не хочется возиться с тестом и пачкать руки. УНИАН расскажет, как сделать заливной пирог на кефире или воде с разными начинками.

Заливной пирог с капустой - любимый рецепт

капуста - 500 гр;

зеленый лук и петрушка;

соль, перец;

яйца - 4 шт;

сметана - 200 гр;

мука - 200 гр;

разрыхлитель - 1 ч.л;

растительное масло.

Капусту вымыть, нашинковать, выложить в емкость и залить кипятком на 10 минут. Слить жидкость, добавить измельченную зелень, соль и перемешать. В отдельной емкости взбить яйца, добавить сметану и соль. Муку просеять, смешать с разрыхлителем и добавить в яичную массу. Перемешать до однородной консистенции, соединить с капустой и зеленью. Форму для выпечки смазать маслом, вылить тесто, выпекать пирог 30-40 минут при 200 °C.

Заливной пирог - рецепт на кефире с курицей

куриное филе - 800 гр;

репчатый лук - 1 шт;

растительное масло;

зеленый лук, петрушка;

соль, перец;

яйца - 2 шт;

кефир - 500 мл;

мука - 320 гр;

сахар - 1 ч.л;

сода - 0.5 ч.л.

Лук нарезать кубиками, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Филе нарезать кусочками, выложить к луку, готовить 15 минут. Снять с огня, добавить измельченную зелень и соль, перемешать.

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Взбить яйца, добавить кефир, тщательно взбить массу. В отдельной емкости соединить просеянную муку, соду, сахар, 0.5 ч.л соли, всыпать это все в яично-кефирную массу и перемешать. Влить 2 ст.л растительного масла и снова перемешать.

Форму для выпечки смазать маслом, вылить 2\3 теста, сверху выложить начинку, залить ее оставшимся тестом, выпекать пирог 30 минут при 180 °C.

Заливной пирог с луком и яйцом как у бабушки

яйца - 11 шт;

зеленый лук - 200 гр;

соль, перец;

сметана - 250 гр;

кефир - 300 мл;

просеянная мука - 300 гр;

разрыхлитель - 20 гр;

растительное масло;

панировочные сухари - 1 ст.л.

Вкрутую отварить 6 яиц, очистить, нарезать кубиками. Смешать их с мелко нарезанным луком, солью, перцем и 1 ст.л сметаны. В отдельную миску вбить 4 яйца и 1 белок, добавить 0.5 ч.л соли, 200 гр сметаны, кефир и тщательно взбить венчиком. Муку просеять, всыпать разрыхлитель, перемешать и добавить к жидким ингредиентам.

Форму для выпечки смазать маслом, посыпать сухарями, выложить на дно половину теста, сверху посыпать начинкой, залить второй половиной теста и разровнять. Смешать в отдельной емкости желток и 1 ст.л сметаны. Смазать этой массой верх пирога, поставить его в духовку и выпекать 1 час при 180 °C.

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