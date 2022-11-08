Заливной пирог - вкусное и сытное блюдо, которое может приготовить даже начинающая хозяйка. Такой пирог очень выручает, если вам не хочется возиться с тестом и пачкать руки. УНИАН расскажет, как сделать заливной пирог на кефире или воде с разными начинками.
Заливной пирог с капустой - любимый рецепт
- капуста - 500 гр;
- зеленый лук и петрушка;
- соль, перец;
- яйца - 4 шт;
- сметана - 200 гр;
- мука - 200 гр;
- разрыхлитель - 1 ч.л;
- растительное масло.
Капусту вымыть, нашинковать, выложить в емкость и залить кипятком на 10 минут. Слить жидкость, добавить измельченную зелень, соль и перемешать. В отдельной емкости взбить яйца, добавить сметану и соль. Муку просеять, смешать с разрыхлителем и добавить в яичную массу. Перемешать до однородной консистенции, соединить с капустой и зеленью. Форму для выпечки смазать маслом, вылить тесто, выпекать пирог 30-40 минут при 200 °C.
Заливной пирог - рецепт на кефире с курицей
- куриное филе - 800 гр;
- репчатый лук - 1 шт;
- растительное масло;
- зеленый лук, петрушка;
- соль, перец;
- яйца - 2 шт;
- кефир - 500 мл;
- мука - 320 гр;
- сахар - 1 ч.л;
- сода - 0.5 ч.л.
Лук нарезать кубиками, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Филе нарезать кусочками, выложить к луку, готовить 15 минут. Снять с огня, добавить измельченную зелень и соль, перемешать.
Взбить яйца, добавить кефир, тщательно взбить массу. В отдельной емкости соединить просеянную муку, соду, сахар, 0.5 ч.л соли, всыпать это все в яично-кефирную массу и перемешать. Влить 2 ст.л растительного масла и снова перемешать.
Форму для выпечки смазать маслом, вылить 2\3 теста, сверху выложить начинку, залить ее оставшимся тестом, выпекать пирог 30 минут при 180 °C.
Заливной пирог с луком и яйцом как у бабушки
- яйца - 11 шт;
- зеленый лук - 200 гр;
- соль, перец;
- сметана - 250 гр;
- кефир - 300 мл;
- просеянная мука - 300 гр;
- разрыхлитель - 20 гр;
- растительное масло;
- панировочные сухари - 1 ст.л.
Вкрутую отварить 6 яиц, очистить, нарезать кубиками. Смешать их с мелко нарезанным луком, солью, перцем и 1 ст.л сметаны. В отдельную миску вбить 4 яйца и 1 белок, добавить 0.5 ч.л соли, 200 гр сметаны, кефир и тщательно взбить венчиком. Муку просеять, всыпать разрыхлитель, перемешать и добавить к жидким ингредиентам.
Форму для выпечки смазать маслом, посыпать сухарями, выложить на дно половину теста, сверху посыпать начинкой, залить второй половиной теста и разровнять. Смешать в отдельной емкости желток и 1 ст.л сметаны. Смазать этой массой верх пирога, поставить его в духовку и выпекать 1 час при 180 °C.