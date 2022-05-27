Пирожки с зеленым луком и яйцом - это традиционная выпечка на Вознесение Господне.

На Вознесение Господне наши предки готовили пирожки з зеленым луком. Это блюдо объединяло семью за общим праздничным столом. Такими вкусными и сытными пирожками также можно побаловать себя и без повода. Вкусные рецепты пирожков с луком и яйцом публикует УНИАН.

Жареные пирожки с луком и яйцом на кефире

Мука - 3 стакана.

Кефир - 250 мл

Сахар - 1 чайн.л.

Соль - 1 чайн.л.

Сода пищевая - 1 чайн.л. или (3 чайн. л. разрыхлителя).

Растительное масло для теста - 2 стол.л.

Яйца - 8 шт.

Зелёный лук - 100 г.

Растительное масло для жарки - 100 мл.

В кефир добавить соду или разрыхлитель. В муку добавить сахар и соль, постепенно влить кефир и растительное масло. Перемешать и замесить тесто. Накрыть тесто полотенцем и оставить на 30 минут. Яйца отварить вкрутую и охладить.

Нарезать яйца кубиком, а зеленый лук мелко порубить. Смешать начинку, посолить и поперчить. Если начинка слишком сухая, можно добавить сметану. Тесто разделить на одинаковые шарики и тонко раскатать. Выложить начинку и защипнуть пирожки. На сковороде разогреть растительное масло. Обжаривать пирожки 2-3 минуты с каждой стороны и выложить на салфетку.

Дрожжевые пирожки с луком и яйцом в духовке

Вода - 50 мл.

Молоко - 250 мл.

Соль - 1 чайн.л.

Сахар - 1 чайн. л.

Растительное масло - 5 стол.л.

Сухие дрожжи - 7 г.

Пшеничная мука - 450 г.

Яйца - 7 шт.

Зелёный лук - 100 г.

Дрожжи залить теплой водой и оставить на 15 минут. Одно яйцо взбить с солью и сахаром. Слегка подогреть молоко и влить в яичную смесь. Добавить подошедшие дрожжи. Влить растительное масло. Просеять в жидкую смесь муку через сито и замесить тесто.Тесто накрыть полотенцем и оставить на 2 часа подниматься.

Сварить 5 яиц, ещё одно оставить для смазывания пирожков. Яйца нарезать кубиком, лук мелко порубить. Яйца с луком перемешать и посолить. Разделить тесто на одинаковые кусочки. Тонко раскатать тесто, положить начинку и защипнуть пирожки. Выложить пирожки на противень на смазанный маслом пергамент. Смазать сверху взбитым яйцом. Выпекать 25 минут при 180 градусах.

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