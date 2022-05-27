На Вознесение Господне наши предки готовили пирожки з зеленым луком. Это блюдо объединяло семью за общим праздничным столом. Такими вкусными и сытными пирожками также можно побаловать себя и без повода. Вкусные рецепты пирожков с луком и яйцом публикует УНИАН.
Жареные пирожки с луком и яйцом на кефире
- Мука - 3 стакана.
- Кефир - 250 мл
- Сахар - 1 чайн.л.
- Соль - 1 чайн.л.
- Сода пищевая - 1 чайн.л. или (3 чайн. л. разрыхлителя).
- Растительное масло для теста - 2 стол.л.
- Яйца - 8 шт.
- Зелёный лук - 100 г.
- Растительное масло для жарки - 100 мл.
В кефир добавить соду или разрыхлитель. В муку добавить сахар и соль, постепенно влить кефир и растительное масло. Перемешать и замесить тесто. Накрыть тесто полотенцем и оставить на 30 минут. Яйца отварить вкрутую и охладить.
Нарезать яйца кубиком, а зеленый лук мелко порубить. Смешать начинку, посолить и поперчить. Если начинка слишком сухая, можно добавить сметану. Тесто разделить на одинаковые шарики и тонко раскатать. Выложить начинку и защипнуть пирожки. На сковороде разогреть растительное масло. Обжаривать пирожки 2-3 минуты с каждой стороны и выложить на салфетку.
Дрожжевые пирожки с луком и яйцом в духовке
- Вода - 50 мл.
- Молоко - 250 мл.
- Соль - 1 чайн.л.
- Сахар - 1 чайн. л.
- Растительное масло - 5 стол.л.
- Сухие дрожжи - 7 г.
- Пшеничная мука - 450 г.
- Яйца - 7 шт.
- Зелёный лук - 100 г.
Дрожжи залить теплой водой и оставить на 15 минут. Одно яйцо взбить с солью и сахаром. Слегка подогреть молоко и влить в яичную смесь. Добавить подошедшие дрожжи. Влить растительное масло. Просеять в жидкую смесь муку через сито и замесить тесто.Тесто накрыть полотенцем и оставить на 2 часа подниматься.
Сварить 5 яиц, ещё одно оставить для смазывания пирожков. Яйца нарезать кубиком, лук мелко порубить. Яйца с луком перемешать и посолить. Разделить тесто на одинаковые кусочки. Тонко раскатать тесто, положить начинку и защипнуть пирожки. Выложить пирожки на противень на смазанный маслом пергамент. Смазать сверху взбитым яйцом. Выпекать 25 минут при 180 градусах.
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