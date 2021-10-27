Совсем скоро мы отметим Хэллоуин – страшно весёлый праздник, обязательным атрибутом которого считается тыква. Из этого сезонного овоща готовят супы, салаты, закуски и другие блюда на Хэллоуин. И, конечно, из тыквы также готовят восхитительно нежные десерты.
Предлагаем вам скрасить вечер Хэллоуин кусочком невероятной тыквенной запеканки. Это лакомство не простоит на столе и получаса. Такой десерт понравится даже самым привередливым детям, а также практически не навредит фигуре.
Тыквенная запеканка с манкой
- Тыква – 300 г.
- Манка – 0.5 ст.
- Кефир – 0.5 ст.
- Сахар – 0.5 ст.
- Яйца – 1 шт.
- Разрыхлитель – 0.5 ч.л.
Манку залить кефиром и оставить на 15 минут. Тыкву нарезать кубиками и отварить в воде до мягкости (15-20 минут). Размять тыкву вилкой и вбить яйцо. Добавить манку и разрыхлитель, перемешать до однородности. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и посыпать манкой.
Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать запеканку 15 минут. Затем снизить температуру до 150 градусов и выпекать еще 30 минут. Оставить запеканку остывать в духовке.
Тыквенно-творожная запеканка "зебра"
Для творожной массы
- Творог – 500 г.
- Сахар – 100 г.
- Яйца – 2 шт.
- Кукурузный крахмал – 1 ст.л.
- Сметана – 3 ст.л.
- Разрыхлитель – 0.5 ч.л.
Для тыквенной массы
- Тыквенное пюре – 500 г.
- Сахар – 50 г.
- Яйца – 2 шт.
- Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- Кукурузный крахмал – 2 ст.л.
Для заливки
- Тыквенное пюре – 100 г.
- Сметана – 100 г.
- Сахар – 20 г.
- Яйцо – 1 шт.
Тыкву нарезать кубиками и отварить до готовности. Приготовить пюре и отложить 100 г для заливки. Взбить блендером ингредиенты для творожной массы и тыквенной массы. Форму диаметром 20 см смазать сливочным маслом и застелить пергаментом.
Поочередно выкладывать в форму творожную и тыквенную массу по 4 столовых ложки каждой. В самом конце деревянной шпажкой или зубочисткой провести линии от центра к стенкам. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 50-60 минут. Затем соединить продукты для заливки и залить запеканку. Выпекать еще 10 минут. Оставить пирог остывать в холодильнике.
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