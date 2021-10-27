Ароматная и невероятно нежная тыквенная запеканка исчезнет со стола за считанные минуты после приготовления.

Совсем скоро мы отметим Хэллоуин – страшно весёлый праздник, обязательным атрибутом которого считается тыква. Из этого сезонного овоща готовят супы, салаты, закуски и другие блюда на Хэллоуин. И, конечно, из тыквы также готовят восхитительно нежные десерты.

Предлагаем вам скрасить вечер Хэллоуин кусочком невероятной тыквенной запеканки. Это лакомство не простоит на столе и получаса. Такой десерт понравится даже самым привередливым детям, а также практически не навредит фигуре.

Тыквенная запеканка с манкой

Тыква – 300 г.

Манка – 0.5 ст.

Кефир – 0.5 ст.

Сахар – 0.5 ст.

Яйца – 1 шт.

Разрыхлитель – 0.5 ч.л.

Манку залить кефиром и оставить на 15 минут. Тыкву нарезать кубиками и отварить в воде до мягкости (15-20 минут). Размять тыкву вилкой и вбить яйцо. Добавить манку и разрыхлитель, перемешать до однородности. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и посыпать манкой.

Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать запеканку 15 минут. Затем снизить температуру до 150 градусов и выпекать еще 30 минут. Оставить запеканку остывать в духовке.

Тыквенно-творожная запеканка "зебра"

Для творожной массы

Творог – 500 г.

Сахар – 100 г.

Яйца – 2 шт.

Кукурузный крахмал – 1 ст.л.

Сметана – 3 ст.л.

Разрыхлитель – 0.5 ч.л.

Для тыквенной массы

Тыквенное пюре – 500 г.

Сахар – 50 г.

Яйца – 2 шт.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Кукурузный крахмал – 2 ст.л.

Для заливки

Тыквенное пюре – 100 г.

Сметана – 100 г.

Сахар – 20 г.

Яйцо – 1 шт.

Тыкву нарезать кубиками и отварить до готовности. Приготовить пюре и отложить 100 г для заливки. Взбить блендером ингредиенты для творожной массы и тыквенной массы. Форму диаметром 20 см смазать сливочным маслом и застелить пергаментом.

Поочередно выкладывать в форму творожную и тыквенную массу по 4 столовых ложки каждой. В самом конце деревянной шпажкой или зубочисткой провести линии от центра к стенкам. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 50-60 минут. Затем соединить продукты для заливки и залить запеканку. Выпекать еще 10 минут. Оставить пирог остывать в холодильнике.

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Автор: Екатерина Пулатова