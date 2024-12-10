Кристина Кащавцева

Обычный заварной крем - далеко не единственный вариант наполнения для торта.

Многие хозяйки любят готовить торт Наполеон - рецепт классический предполагает, что необходимо использовать именно заварной крем. Однако есть рецепт, который превращает и без того шикарный десерт в настоящее произведение искусства.

Как приготовить вкусный Наполеон - рецепт

Наполеон - торт, который невозможно испортить, если соблюдать технологию приготовления. Он считается одним из самых простых, но даже для сотворения такого десерта необходимы внимательность и аккуратность. Запоминайте, как сделать абсолютно новый торт Наполеон - рецепт с необычным кремом.

Ингредиенты для коржей:

Видео дня

мука - 300-400 граммов;

сливочное масло - 200 граммов;

ледяная вода - 120 мл;

яйца - 1 шт;

соль;

яблочный уксус - 1 ст.л

Ингредиенты для крема:

молоко - 750 мл;

яйца - 3 шт;

кукурузный крахмал - 40 гр;

мука - 40 гр;

сахар - 230 граммов;

ванильный сахар - 2 пакетика;

сливочное масло - 50 граммов.

сливки 33% - 500 мл.

Записывайте элементарный проверенный рецепт торта Наполеон.

Взять глубокую миску, в нее просеять муку с солью. Предварительно замороженное сливочное масло натереть на терке в муку. В стакане ледяной воды развести уксус, вбить яйцо, перемешать. Вылить эту смесь в масляно-мучную крошку, перемешать. Замесить тесто, поделить на 4 части, убрать в морозилку на 1 час.

Подогреть молоко, не доводя до кипения. В отдельную емкость высыпать муку, сахар, крахмал, вбить яйца. Перемешивая, влить немного горячего молока, чтобы получилась однородная консистенция. Когда результат будет достигнут, вылить массу в горячее молоко, которое стоит на плите. В этот раз уже довести до кипения, не забывая перемешивать крем. После появления первых пузырьков на поверхности, проварить крем 1 минуту, затем положить кусочек сливочного масла, всыпать ванильный сахар, перемешать и накрыть пленкой до полного остывания.

Реклама

Достать тесто из морозилки, раскатать в тонкие коржи. Каждый проколоть вилкой и отправить в духовку на 5-10 минут при 180 градусах. Достать коржи из духовки, обрезать края и разрезать каждый корж пополам так, чтобы получилось 8 коржей.

Охлажденные сливки взбить миксером до устойчивых пиков, затем остывший крем тоже взбить миксером и влить его понемногу во взбитые сливки. Собрать торт, смазывая коржи кремом между собой, а также распределяя крем по верху и бокам. Из тех кусочков коржей, которые остались после обрезки, можно сделать крошку и посыпать торт Наполеон сверху. Отправить десерт в холодильник на ночь, а утром подать к столу.

Вас также могут заинтересовать новости: