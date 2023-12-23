Домашние кексы на кефире - простейшая выпечка, которая "получается" даже у начинающих хозяек, если выбрать правильный рецепт. УНИАН расскажет, как приготовить кексы на кефире с первого раза, чтобы они были воздушными, сладкими и вкусными.
Шоколадные кексы - рецепт на кефире
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 1 стакан кефира
- 1 стакан сахара
- 1/2 стакана растительного масла
- 2 ч. ложки какао-порошка
- 2,5 стакана муки
- 1 ч. ложка разрыхлителя теста
- 1 ч. ложка соды
- соль
- 1 ч. ложка ванильного сахара (по желанию)
Как готовить шоколадные кексы на кефире
Разогреть духовку духовку до 180 градусов. Подготовить форму для кексов, смазав ее маслом или использовав бумажные формочки. В глубокой миске взбить яйца с сахаром до получения однородной массы. Добавить кефир, растительное масло и ванильный сахар (по желанию). Хорошо перемешать.
В другой миске смешать муку, разрыхлитель теста, соду, какао-порошок и немного соли. Постепенно добавлять сухие ингредиенты в мокрые, тщательно перемешивая тесто. По желанию добавить кусочки шоколада в тесто и аккуратно перемешать.
Вылить тесто в подготовленную форму. Выпекать в предварительно разогретой духовке при 180 градусах примерно 20-25 минут или до готовности. Остудить кексы в форме несколько минут, затем переложить их на решетку для полного охлаждения.
Кексы на кефире с содой - рецепт
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 1 стакан кефира
- изюм
- 1 стакан сахара
- 1/2 стакана растительного масла
- 2 ч. ложки меда (по желанию)
- 2 ч. ложки ванильного сахара
- 2,5 стакана муки
- 1 ч. ложка разрыхлителя теста
- 1 ч. ложка соды
- немного соли
Как готовить кексы на кефире с разрыхлителем и содой
Разогреть духовку до 180 градусов, подготовить форму для кексов, смазав ее маслом или использовав бумажные формочки. В глубокой миске взбить яйца с сахаром до получения однородной массы. Добавить кефир, растительное масло, мед (по желанию) и ванильный сахар. Перемешать.
В другой миске смешать муку, разрыхлитель теста, соду и немного соли. Постепенно добавлять сухие ингредиенты в жидкие, тщательно перемешивая тесто. Выложить ранее замоченный в холодной воде изюм.
Вылить тесто в подготовленную форму. Выпекать в предварительно разогретой духовке при 180 градусах примерно 25-30 минут или до готовности. Остудить кексы в форме несколько минут, затем переложить их на решетку для полного охлаждения.