Рассказываем, как сделать самые вкусные кексы на кефире из минимума ингредиентов.

Домашние кексы на кефире - простейшая выпечка, которая "получается" даже у начинающих хозяек, если выбрать правильный рецепт. УНИАН расскажет, как приготовить кексы на кефире с первого раза, чтобы они были воздушными, сладкими и вкусными.

Шоколадные кексы - рецепт на кефире

Ингредиенты:

2 яйца

1 стакан кефира

1 стакан сахара

1/2 стакана растительного масла

2 ч. ложки какао-порошка

2,5 стакана муки

1 ч. ложка разрыхлителя теста

1 ч. ложка соды

соль

1 ч. ложка ванильного сахара (по желанию)

Как готовить шоколадные кексы на кефире

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Разогреть духовку духовку до 180 градусов. Подготовить форму для кексов, смазав ее маслом или использовав бумажные формочки. В глубокой миске взбить яйца с сахаром до получения однородной массы. Добавить кефир, растительное масло и ванильный сахар (по желанию). Хорошо перемешать.

В другой миске смешать муку, разрыхлитель теста, соду, какао-порошок и немного соли. Постепенно добавлять сухие ингредиенты в мокрые, тщательно перемешивая тесто. По желанию добавить кусочки шоколада в тесто и аккуратно перемешать.

Вылить тесто в подготовленную форму. Выпекать в предварительно разогретой духовке при 180 градусах примерно 20-25 минут или до готовности. Остудить кексы в форме несколько минут, затем переложить их на решетку для полного охлаждения.

Кексы на кефире с содой - рецепт

Ингредиенты:

2 яйца

1 стакан кефира

изюм

1 стакан сахара

1/2 стакана растительного масла

2 ч. ложки меда (по желанию)

2 ч. ложки ванильного сахара

2,5 стакана муки

1 ч. ложка разрыхлителя теста

1 ч. ложка соды

немного соли

Как готовить кексы на кефире с разрыхлителем и содой

Разогреть духовку до 180 градусов, подготовить форму для кексов, смазав ее маслом или использовав бумажные формочки. В глубокой миске взбить яйца с сахаром до получения однородной массы. Добавить кефир, растительное масло, мед (по желанию) и ванильный сахар. Перемешать.

В другой миске смешать муку, разрыхлитель теста, соду и немного соли. Постепенно добавлять сухие ингредиенты в жидкие, тщательно перемешивая тесто. Выложить ранее замоченный в холодной воде изюм.

Вылить тесто в подготовленную форму. Выпекать в предварительно разогретой духовке при 180 градусах примерно 25-30 минут или до готовности. Остудить кексы в форме несколько минут, затем переложить их на решетку для полного охлаждения.

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