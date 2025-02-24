Подойдет белковый крем для торта, капкейков и прочих десертов.

Заварной белковый крем является одним из классических вариантов, которые прекрасно подойдут для украшения десертов. Он отличается роскошным, нежным вкусом и очень стабилен, если его правильно приготовить. Еще одно его преимущество - это простые ингредиенты, которые есть у каждого дома.

Проще всего готовить белковый крем без варки сиропа, поскольку не у всех дома есть кухонный термометр. Благодаря своей быстроте приготовления, его можно рассматривать как альтернативу масляным и классическим заварным кремам.

Перейдем к тому, как сделать белковый крем.

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Белковый крем - рецепт простой

Чтобы приготовить белковый заварной крем, нам понадобятся:

белки четырех яиц;

один стакан сахара;

один пакетик ванильного сахара;

четверть чайной ложки сока лимона.

Белки необходимо аккуратно отделить, чтоб там не было ни единой капли желтка. Использовать нужно сухую посуду. Белок немного взбить для растягивания белковых нитей. Затем всыпаем остальные ингредиенты и продолжаем работать миксером еще около минуты.

Нашу емкость нужно поставить на водяную баню. Будьте внимательными, поскольку посуда ни в коем случае не должна доставать до воды. Продолжаем взбивать, подогревая, пока не получатся устойчивые пики - это когда белковая масса держит форму и не растекается.

Убираем емкость с водяной бани и взбиваем дальше. Белки должны остыть, но не растерять форму. В целом взбивать белки нужно около 8-15 мин. На этом этапе белковый крем для украшения торта готов.

Стоит помнить, что крем белковый легко обветривается на открытом воздухе - он может покрыться легкой корочкой, хотя внутри будет оставаться таким же воздушным и нежным.

Хранить изделия, которые украсили таким кремом, нужно в холодильнике до трех суток.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить заварной крем по рецепту Евгения Клопотенко.

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