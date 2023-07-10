Воздушное и нежное песочное печенье из манки, которое быстро готовится - мечта любой хозяйки и ее близких. Вам не придется больше есть сомнительные сладости из магазина - сделайте вкусную выпечку своими руками.
Печенье из манки без сливочного масла
Ингредиенты:
- Крупа манная - 200 г
- Мука - 1 стакан
- Сахар - 100 г + для обваливания
- Яйцо - 1 шт.
- Лимон (цедра) - 1 шт.
- Разрыхлитель - 7 г
- Соль - 1 щепотка
- Вода холодная - 2 ст. л
- Масло растительное - 4 ст. л
Взять глубокую емкость, в нее разбить яйцо, влить холодную воду и растительное масло. Всыпать сахар и соль, перемешать, добавить просеянную муку и манку. Снять с лимона цедру и также высыпать в миску вместе с разрыхлителем. Перемешать, замесить тесто, накрыть его полотенцем и оставить на 20-30 минут.
Духовку разогреть до 180 градусов, из теста скатать колбаску и разрезать ее на несколько частей. Каждый кусочек обмакнуть в сахар, выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать печенье из манки 15-20 минут в зависимости от мощности духовки.
Нежное печенье из манки без муки
Ингредиенты:
- Молоко - 100 мл.
- Яйцо - 1 шт.
- Сахар - 80 г.
- Соль - щепотка.
- Крупа манная - 300 г (в тесто) + для панировки печенья.
- Ванильный сахар - 5 г.
- Разрыхлитель - 8 г.
- Масло растительное рафинированное - 60 г.
В миску высыпать сахар, ванильный сахар и соль, вбить яйцо. Размешать венчиком, влить растительное масло. Перемешать до однородности, добавить молоко. Снова перемешать, всыпать манку и разрыхлитель. Перемешать, закрыть пленкой и оставить на 60 минут.
Вымесить тесто, скатать из него шарики, обвалять их в манке и выложить на противень, застеленный бумагой. Выпекать 30-35 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Нежнейшее печенье из манки можно подавать к чаю или кофе.