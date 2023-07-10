Рассказываем, как сделать простое печенье из манки, используя продукты, которые есть в холодильнике.

Воздушное и нежное песочное печенье из манки, которое быстро готовится - мечта любой хозяйки и ее близких. Вам не придется больше есть сомнительные сладости из магазина - сделайте вкусную выпечку своими руками.

Печенье из манки без сливочного масла

Ингредиенты:

Крупа манная - 200 г

Мука - 1 стакан

Сахар - 100 г + для обваливания

Яйцо - 1 шт.

Лимон (цедра) - 1 шт.

Разрыхлитель - 7 г

Соль - 1 щепотка

Вода холодная - 2 ст. л

Масло растительное - 4 ст. л

Взять глубокую емкость, в нее разбить яйцо, влить холодную воду и растительное масло. Всыпать сахар и соль, перемешать, добавить просеянную муку и манку. Снять с лимона цедру и также высыпать в миску вместе с разрыхлителем. Перемешать, замесить тесто, накрыть его полотенцем и оставить на 20-30 минут.

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Духовку разогреть до 180 градусов, из теста скатать колбаску и разрезать ее на несколько частей. Каждый кусочек обмакнуть в сахар, выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать печенье из манки 15-20 минут в зависимости от мощности духовки.

Нежное печенье из манки без муки

Ингредиенты:

Молоко - 100 мл.

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 80 г.

Соль - щепотка.

Крупа манная - 300 г (в тесто) + для панировки печенья.

Ванильный сахар - 5 г.

Разрыхлитель - 8 г.

Масло растительное рафинированное - 60 г.

В миску высыпать сахар, ванильный сахар и соль, вбить яйцо. Размешать венчиком, влить растительное масло. Перемешать до однородности, добавить молоко. Снова перемешать, всыпать манку и разрыхлитель. Перемешать, закрыть пленкой и оставить на 60 минут.

Вымесить тесто, скатать из него шарики, обвалять их в манке и выложить на противень, застеленный бумагой. Выпекать 30-35 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Нежнейшее печенье из манки можно подавать к чаю или кофе.

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