Пирожки с яйцом и зеленью - очень вкусный подвид выпечки, который можно подавать к бульонам и рыбной ухе. Хотя есть их можно и просто так. Как правило такие пирожки надолго на кухне не остаются. Мы собрали два удачных рецепта пирожков с луком и яйцом, которые всегда получаются.
Пирожки с яйцом и луком на кефире без дрожжей
Вместо кефира основой для теста на пироги с яйцом и луком может быть кислое молоко, вода и сыворотка.
Ингредиенты для теста:
- мука - 480 г;
- кефир - 300 мл;
- сахар - 1 стол. л.;
- соль - 1 чайн. л.;
- сода - 1 чайн. л.;
- подсолнечное масло - 3 стол. л.
Ингредиенты для начинки:
- яйца - 6 шт.;
- зеленый лук - 200 г;
- соль, перец, специи по вкусу.
Пирожки с яйцом и луком без дрожжей готовятся быстрее, чем на дрожжах, и при этом получаются не менее пышными.
Для начинки заранее отварите яйца вкрутую (8-10 минут) и оставьте остывать. В большую миску влейте теплый кефир и всыпьте соду. На поверхности должны появиться пузырьки воздуха. Добавьте сахар, соль и подсолнечное масло, а в конце просейте муку. Замесите мягкое и не липкое тесто. Оставьте лежать в миске, пока готовится начинка для пирожков.
Зеленый лук мелко порубите, посыпьте солью и слегка помните руками или толкушкой, чтобы он стал мягче. Яйца мелко нарежьте и смешайте с луком.
Готовое тесто разделите на одинаковые кусочки и тонко раскатайте. Выложите начинку в центр и защипните пирожки. Из такого количества ингредиентов получится 12-16 пирожков в зависимости от размера.
Жареные пирожки с яйцом и луком готовят на сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны. Много подсолнечного масла не нужно - просто слегка смажьте сковородку.
Пирожки с яйцом и луком в духовке готовят 20 минут при 180°. Перед выпеканием желательно смазать их взбитым яйцом.
Ленивые пирожки с яйцом и луком
Такие пирожки делаются без замешивания теста и напоминают оладьи.
Ингредиенты:
- кефир - 500 мл;
- мука - 400 г;
- яйца - 9 шт. (3 шт. для теста + 6 шт. для начинки);
- зеленый лук - 100 г;
- подсолнечное масло - 2 стол. л. для теста + 3 стол. л. для жарки;
- сахар - 1 чайн. л.;
- соль - щепотка.
Кефир и яйца заранее достаньте из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Тогда изделия будут пышными.
Для начинки 5 яиц отварите вкрутую и остудите, ещё 3 вбейте в глубокую миску для теста. Смешайте яйца с солью и сахаром, добавьте масло, соду и кефир. Перемешайте венчиком. Постепенно вмешайте просеянную муку. Тесто должно получиться густым и однородным.
Вареные яйца нарежьте мелким кубиком, лук мелко порубите. Вмешайте лук и яйца в тесто и оставьте смесь настояться на 10 минут.
На хорошо разогретую сковородку с подсолнечным маслом выложите ложкой оладьи с яйцом и луком. Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны на небольшом огне под крышкой.