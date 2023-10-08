Пирожки с яйцом и зеленью просты в приготовлении и лёгкие для желудка.

Пирожки с яйцом и зеленью - очень вкусный подвид выпечки, который можно подавать к бульонам и рыбной ухе. Хотя есть их можно и просто так. Как правило такие пирожки надолго на кухне не остаются. Мы собрали два удачных рецепта пирожков с луком и яйцом, которые всегда получаются.

Пирожки с яйцом и луком на кефире без дрожжей

Вместо кефира основой для теста на пироги с яйцом и луком может быть кислое молоко, вода и сыворотка.

Ингредиенты для теста:

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мука - 480 г;

кефир - 300 мл;

сахар - 1 стол. л.;

соль - 1 чайн. л.;

сода - 1 чайн. л.;

подсолнечное масло - 3 стол. л.

Ингредиенты для начинки:

яйца - 6 шт.;

зеленый лук - 200 г;

соль, перец, специи по вкусу.

Пирожки с яйцом и луком без дрожжей готовятся быстрее, чем на дрожжах, и при этом получаются не менее пышными.

Для начинки заранее отварите яйца вкрутую (8-10 минут) и оставьте остывать. В большую миску влейте теплый кефир и всыпьте соду. На поверхности должны появиться пузырьки воздуха. Добавьте сахар, соль и подсолнечное масло, а в конце просейте муку. Замесите мягкое и не липкое тесто. Оставьте лежать в миске, пока готовится начинка для пирожков.

Зеленый лук мелко порубите, посыпьте солью и слегка помните руками или толкушкой, чтобы он стал мягче. Яйца мелко нарежьте и смешайте с луком.

Готовое тесто разделите на одинаковые кусочки и тонко раскатайте. Выложите начинку в центр и защипните пирожки. Из такого количества ингредиентов получится 12-16 пирожков в зависимости от размера.

Жареные пирожки с яйцом и луком готовят на сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны. Много подсолнечного масла не нужно - просто слегка смажьте сковородку.

Пирожки с яйцом и луком в духовке готовят 20 минут при 180°. Перед выпеканием желательно смазать их взбитым яйцом.

Ленивые пирожки с яйцом и луком

Такие пирожки делаются без замешивания теста и напоминают оладьи.

Ингредиенты:

кефир - 500 мл;

мука - 400 г;

яйца - 9 шт. (3 шт. для теста + 6 шт. для начинки);

зеленый лук - 100 г;

подсолнечное масло - 2 стол. л. для теста + 3 стол. л. для жарки;

сахар - 1 чайн. л.;

соль - щепотка.

Кефир и яйца заранее достаньте из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Тогда изделия будут пышными.

Для начинки 5 яиц отварите вкрутую и остудите, ещё 3 вбейте в глубокую миску для теста. Смешайте яйца с солью и сахаром, добавьте масло, соду и кефир. Перемешайте венчиком. Постепенно вмешайте просеянную муку. Тесто должно получиться густым и однородным.

Вареные яйца нарежьте мелким кубиком, лук мелко порубите. Вмешайте лук и яйца в тесто и оставьте смесь настояться на 10 минут.

На хорошо разогретую сковородку с подсолнечным маслом выложите ложкой оладьи с яйцом и луком. Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны на небольшом огне под крышкой.

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