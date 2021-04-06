Классический такой пирог требует определенного времени на приготовление, однако результат стоит приложенных усилий.

"Курник" – вкусный пирог с богатой начинкой внутри. Тесто для него обычно готовят пресное или слоеное либо песочное. Некоторые рецепты пирога содержат различные виды теста, например, внутренние слои могут быть в виде блинов.

В начинку "Курника" обязательно входит мясо. Также она часто содержит грибы, крупы, картофель, квашеную капусту, ягоды, различные овощи, орехи и другие компоненты.

Пирог "Курник"

Для теста

Мука - 300 г

Яйца - 2 шт.

Сливочное масло - 60 г

Сметана - 4 ст. л.

Сода пищевая - 0,5 ч. л.

Соль - по вкусу

Сахар - 1 ст. л.

Тесто для блинов

Мука - 1 ст.

Молоко - 1 ст.

Кефир - 1 ст.

Яйца - 2 шт.

Сахар - 2 ст. л.

Растительное масло - 2 ст. л.

Соль - щепотка

Сода - 1 ч. л.

Для начинки №1

Куриные окорочка - 2 шт.

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 кг

Соль - 0,5 ч. л.

Перец черный молотый - по вкусу

Растительное масло - 1 ст. л.

Для начинки №2

Грибы - 400 г

Растительное масло - 1 ст. л.

Лук - 1 шт.

Соль - 0,5 ч. л.

Для начинки №3

Картофель - 3 шт.

Соль - 0,5 ч. л.

Перец черный молотый - по вкусу

Сливочное масло - 80 г

Куриные окорочка промыть и отварить в подсоленной воде.

Приготовление блинов. Муку соединить с содой и перемешать.

В другую емкость разбить яйца, всыпать соль и сахар. Взбить вилкой или венчиком до образования пузырьков и увеличения массы в объеме. Влить кефир, перемешать. Далее просеять муку с содой. Перемешать до однородного состояния и оставить тесто отдохнуть минимум на 15 минут.

Читайте такжеАппетитные вареники с капустой: как приготовить сытное блюдоМолоко довести до кипения и снять с огня. Влить в тесто тонкой струйкой, обязательно помешивая его. Добавить растительное масло, помешать до однородности. Тесто получается довольно жидким. Выпекать блины на хорошо разогретой сковороде, перед первым смазав ее небольшим количеством масла.

Приготовление начинки №1. Отварное куриное мясо очистить от костей, порезать средним кубиком. Очищенную морковь и лук измельчить. Обжарить на растительном масле на среднем огне сначала морковь с луком, затем добавить нарезанное мясо. Посолить, поперчить по вкусу.

Приготовление начинки №2. Грибы перебрать, очистить, промыть и порезать средним кубиком. Так же нарезать репчатый лук. Обжарить грибы и лук на сковороде на среднем огне. Подсолить.

Приготовление начинки №3. Почистить картофель и отварить до полуготовности. Слить воду, картофель охладить и нарезать мелкими кубиками. Посолить, поперчить по вкусу.

Приготовление теста. Растопить сливочное масло и охладить до комнатной температуры. Смешать просеянную муку с солью и содой. Добавить яйца, сметану и сливочное масло. Замесить мягкое, легкое тесто, которое собирается в шар.

Разделить тесто на две части. Одну часть накрыть полотенцем и пока убрать. Другую раскатать в круг, побольше диаметра блинов, и толщиной 0,5 см.

Включить разогреваться духовку до 180°С. Выложить раскатанное тесто на противень, покрытый пекарской бумагой. На тесто положить блин.

На блин плотно выложить половину грибной начинки. Сверху положить блин, а на него плотно выложить половину начинки из курицы.

Далее снова положить блин и выложить половину картофельной начинки. Разложить поверх картофеля кусочки сливочного масла.

Повторить все слои, последний из которых прикрыть блином.

Раскатать остальное тесто в тонкий круг, который полностью покроет начинку. По желанию немного теста можно оставить для украшения пирога на свой вкус.

В середине пирога следует сделать отверстие для выхода пара. Смазать поверхность "Курника" сырым яйцом. Отправить его в духовку на 1 час.

Ленивый "Курник"

Для теста

Мука - 100 г

Яйцо куриное - 3 шт.

Сметана - 250 г

Разрыхлитель теста - 1 ч. л.

Соль - щепотка

Для начинки

Филе куриное - 250 г

Картофель - 250 г

Лук репчатый - 150 г

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Приготовление начинки. Картофель натереть на крупной терке, куриное филе нарезать на небольшие кусочки, а лук – средним или мелким кубиком. Посолить и перчить все по вкусу, перемешать.

Приготовление теста. В отдельной миске немного взболтать яйца, сметану и соль. Затем всыпать муку и разрыхлитель, хорошо перемешать.

Дно формы застелить пекарской бумагой, смазать ее и бока формы растительным маслом.

Выложить 1/3 теста толщиной примерно в 0,5 см и распределить по форме. Выложить начинку. Залить ее оставшимся тестом.

Отправить "Курник" в предварительно разогретую до 200°C духовку на 40 минут. Готовый пирог оставить остывать в закрытой духовке. Затем достать его из формы.

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Автор: Алина Вишневская