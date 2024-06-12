Золотистые и сочные чебуреки на заварном тесте получаются с первого раза даже у новичков в кулинарии. Такое эластичное тесто быстро и приятно замешивается, легко раскатывается, не рвется и не лопается при жарке, а начинка никогда не выпадает. Чебуреки на кипятке можно готовиться с любой начинкой, даже сладкой. Результат обязательно обрадует.
Заварное тесто на чебуреки с водкой
Ингредиенты для теста:
- мука - 500 г;
- вода - 300 мл;
- яйцо - 1 шт.;
- подсолнечное масло - 2 стол. л.;
- соль - 0,5 чайн. л.;
- сахар - 0,5 чайн.л.
Ингредиенты для начинки:
- фарш - 400 г;
- лук - 1 шт.;
- вода - 100 мл.
- соль, перец, специи по вкусу.
Указанного количества ингредиентов хватит примерно на 15 чебуреков.
Муку просейте через сито несколько раз. Воду для теста доведите до кипения. В глубокой миске смешайте стакан муки с кипятком и перемешайте, чтобы не было комочков. Затем всыпьте остальную муку, вбейте в тесто яйцо, а также добавьте соль, сахар, подсолнечное масло и, по желанию, водку.
Вкусное тесто на чебуреки замешивайте сначала ложкой, а затем руками. Оно должно быть гладким и эластичным, не липнуть к коже. Заверните тесто в пленку и оставьте отдохнуть на 20-40 минут.
Для начинки для чебуреков мелко нарежьте лук и добавьте в фарш. Посолите, поперчите и приправьте по вкусу. Влейте к мясу холодную воду и быстро перемешайте до однородности (это сделает начинку сочной).
Тесто разделите на 15 одинаковых частей, тонко раскатайте. Присыпать стол мукой необязательно. На половину каждой лепешки тонким слоем выложите начинку и накройте второй половиной. Защипните края чебуреков и прижмите их кончиками вилки.
На сковороде разогрейте подсолнечное масло и выложите чебуреки. Обжаривайте изделия с каждой стороны по 3-5 минут до золотистого цвета. Готовые пирожки выложите на салфетки, чтобы убрать лишний жир.
Также чебуреки можно запечь. Для этого выложите их на противень с пергаментом и смажьте взбитым желтком. Поставьте на 15-20 минут в разогретую до 180° духовку.