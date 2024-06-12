Заварные чебуреки получаются вкусными и хрустящими, а начинка из них не выпадает.

Золотистые и сочные чебуреки на заварном тесте получаются с первого раза даже у новичков в кулинарии. Такое эластичное тесто быстро и приятно замешивается, легко раскатывается, не рвется и не лопается при жарке, а начинка никогда не выпадает. Чебуреки на кипятке можно готовиться с любой начинкой, даже сладкой. Результат обязательно обрадует.

Заварное тесто на чебуреки с водкой

Ингредиенты для теста:

мука - 500 г;

вода - 300 мл;

яйцо - 1 шт.;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

соль - 0,5 чайн. л.;

сахар - 0,5 чайн.л.

Ингредиенты для начинки:

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фарш - 400 г;

лук - 1 шт.;

вода - 100 мл.

соль, перец, специи по вкусу.

Указанного количества ингредиентов хватит примерно на 15 чебуреков.

Муку просейте через сито несколько раз. Воду для теста доведите до кипения. В глубокой миске смешайте стакан муки с кипятком и перемешайте, чтобы не было комочков. Затем всыпьте остальную муку, вбейте в тесто яйцо, а также добавьте соль, сахар, подсолнечное масло и, по желанию, водку.

Вкусное тесто на чебуреки замешивайте сначала ложкой, а затем руками. Оно должно быть гладким и эластичным, не липнуть к коже. Заверните тесто в пленку и оставьте отдохнуть на 20-40 минут.

Для начинки для чебуреков мелко нарежьте лук и добавьте в фарш. Посолите, поперчите и приправьте по вкусу. Влейте к мясу холодную воду и быстро перемешайте до однородности (это сделает начинку сочной).

Тесто разделите на 15 одинаковых частей, тонко раскатайте. Присыпать стол мукой необязательно. На половину каждой лепешки тонким слоем выложите начинку и накройте второй половиной. Защипните края чебуреков и прижмите их кончиками вилки.

На сковороде разогрейте подсолнечное масло и выложите чебуреки. Обжаривайте изделия с каждой стороны по 3-5 минут до золотистого цвета. Готовые пирожки выложите на салфетки, чтобы убрать лишний жир.

Также чебуреки можно запечь. Для этого выложите их на противень с пергаментом и смажьте взбитым желтком. Поставьте на 15-20 минут в разогретую до 180° духовку.

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