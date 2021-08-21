Ежевика - полезная ягода, которая помогает бороться с множеством заболеваний.

Известно, что ежевика обладает противовоспалительными свойствами, уменьшает боль при менструациях и ПМС. Регулярное употребление ежевики положительно сказывается на состоянии кожи. Ранее мы рассказывали, что как приготовить варенье из черники, а сегодня предлагаем подборку рецептов из другой, не менее полезной ягоды.

Выпечка из ежевики - сметанный пирог

сливочное масло - 75 гр;

яйцо - 1 шт;

сахар - 150 гр;

мука - 150 гр;

разрыхлитель - 1 ч.л.

ежевика - 200 гр;

сметана 20% жирности - 200 гр;

молоко - 250 мл;

ванильная смесь для пудинга - 40 гр.

Сливочное масло размягчить, растереть с 75 граммами сахара. Добавить яйцо, муку просеять с разрыхлителем и всыпать в массу. Тесто перемешать и собрать в шар. Обернуть пленкой, убрать в холодильник на полчаса.

Читайте такжеКонсервированная морковь на зиму: 4 простых и вкусных рецептаВ отдельную емкость вылить молоко, добавить оставшийся сахар и смесь для пудинга. Перемешать, добавить сметану, слегка взбить венчиком, чтобы убрать комочки. Ежевику промыть, просушить.

Достать тесто из холодильника, равномерно распределить по форме, сделав бортики. Вылить в тесто сметанную смесь, выложить ягоды. Выпекать пирог в духовке 40-45 минут при 180°C.

Варенье из ежевики - пятиминутка

ежевика - 1 кг;

сахар - 1 кг.

Ягоды промыть, просушить, переложить в эмалированную миску. Посыпать сахаром и оставить на 6-8 часов. Дождаться, пока ежевика пустит сок, поставить емкость на огонь. Довести до кипения, варить на среднем огне, помешивая. В конце разлить варенье по стерилизованным банкам, закатать крышками. Хранить, как удобно - такое варенье не требует особого обращения.

Компот из ежевики на зиму

Количество ингредиентов указано на 2 литра напитка:

ежевика - 350 гр;

сахар - 250 гр;

вода - 1.8 л.

Ягоды перебрать, промыть, просушить. Выложить ежевику в стерилизованные банки на 1\3. Вскипятить воду, залить ягоды в банках и накрыть крышками. Слить воду из банок в кастрюлю, всыпать сахар, довести до кипения и через 3 минуты снять с огня. Залить сиропом ягоды в банках, плотно закрыть крышками, банки перевернуть. Хранить в темном прохладном месте.

Пирог с яблоками и ежевикой

мука - 2 стакана;

сметана - 200 гр;

маргарин - 240 гр;

разрыхлитель - 1 пачка;

сахар - 200 гр;

яйца - 2 шт;

яблоки - 750 гр;

ежевика - 250 гр;

корица - 0.5 ч.л;

сахар - 150 гр;

манная крупа - 2 ст.л.

Растопить 200 гр маргарина, смешать с сахаром и яйцом + 1 белок, добавить сметану. 2\3 муки смешать с разрыхлителем, затем соединить жидкую и сухую часть теста. Постепенно добавить оставшуюся муку, тесто должно хорошо отставать от рук.

Раскатать вторую часть теста, обрезать ножом по форме противня, выложить на пирог. Смазать сверху желтком и отправить в духовку, разогретую до 200°C. Время выпекания - 35-40 минут.

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Автор: Кристина Кащавцева