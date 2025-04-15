Легендарное пирожное, которое обожали все школьники, легко повторить дома.

Рассыпчатое "Школьное" пирожное с вареньем знакомо всем, кто учился в школе до 2010-ых годов. Эти лакомства на переменах всегда раскупались очень быстро. Сочетание нежного песочного теста и сладкого джема запомнилось школьникам на всю жизнь.

Вы можете повторить этот легендарный десерт дома. С рецептом справится каждый, ведь песочное тесто считается самым простым из всех. А начинку даже не нужно готовить - просто откройте банку любимого варенья.

Песочное "Школьное" пирожное с повидлом

Десерт можно готовить без помадки - в таком случае часть теста перемалывают блендером или мясорубкой, и просто посыпают крошкой сверху. Мы расскажем, как сделать песочное пирожное с повидлом и глазурью.

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Ингредиенты для пирожного:

мука - 400 г;

сливочное масло - 200 г;

сахар - 170 г;

яйца - 2 шт.;

сода - 1 чайн. л.;

варенье или повидло - 150 г.

Ингредиенты для помадки:

вода - 3 стол. л.;

сахар - 200 г;

лимонный сок - 1 чайн. л.;

какао-порошок - 1 чайн. л.

Масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно растаяло и стало мягким. Взбейте с сахаром до образования пышной однородной массы. Добавьте яйца и снова перемешайте. Всыпьте просеянную через сито муку и соду. Замесите мягкое однородное тесто, которое не липнет к рукам. Муки может понадобиться больше или меньше. Разделите тесто на две одинаковые части. Заверните каждую в пленку и положите на 30 минут в холодильник.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выстелите пергаментом противень и раскатайте по нему первую часть теста. Проколите вилкой в нескольких местах и выпекайте 15 минут. Так же поступите со второй половиной теста. Соберите пирожное "Школьное" - песочное тесто смажьте повидлом и накройте вторым коржом.

Пока десерт остывает, делаем помадку. В небольшой кастрюле вскипятите воду с сахаром. После кипения варите 5 минут. Добавьте лимонный сок и варите еще 2 минут. Затем поместите посуду с сиропом в холодную воду и охладите до температуры примерно 40 градусов - сироп должен быть горячим, но не обжигающим. Взбивайте миксером 5-7 минут до побеления. Из общей массы отберите 2 ложки помадки и смешайте с какао.

Готовые пирожные украсьте белой помадкой, а шоколадной нанесите рисунок. Дайте глазури высохнуть, нарежьте на порции и подайте десерт к чаю.

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