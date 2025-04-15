Рассыпчатое "Школьное" пирожное с вареньем знакомо всем, кто учился в школе до 2010-ых годов. Эти лакомства на переменах всегда раскупались очень быстро. Сочетание нежного песочного теста и сладкого джема запомнилось школьникам на всю жизнь.
Вы можете повторить этот легендарный десерт дома. С рецептом справится каждый, ведь песочное тесто считается самым простым из всех. А начинку даже не нужно готовить - просто откройте банку любимого варенья.
Песочное "Школьное" пирожное с повидлом
Десерт можно готовить без помадки - в таком случае часть теста перемалывают блендером или мясорубкой, и просто посыпают крошкой сверху. Мы расскажем, как сделать песочное пирожное с повидлом и глазурью.
Ингредиенты для пирожного:
- мука - 400 г;
- сливочное масло - 200 г;
- сахар - 170 г;
- яйца - 2 шт.;
- сода - 1 чайн. л.;
- варенье или повидло - 150 г.
Ингредиенты для помадки:
- вода - 3 стол. л.;
- сахар - 200 г;
- лимонный сок - 1 чайн. л.;
- какао-порошок - 1 чайн. л.
Масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно растаяло и стало мягким. Взбейте с сахаром до образования пышной однородной массы. Добавьте яйца и снова перемешайте. Всыпьте просеянную через сито муку и соду. Замесите мягкое однородное тесто, которое не липнет к рукам. Муки может понадобиться больше или меньше. Разделите тесто на две одинаковые части. Заверните каждую в пленку и положите на 30 минут в холодильник.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выстелите пергаментом противень и раскатайте по нему первую часть теста. Проколите вилкой в нескольких местах и выпекайте 15 минут. Так же поступите со второй половиной теста. Соберите пирожное "Школьное" - песочное тесто смажьте повидлом и накройте вторым коржом.
Пока десерт остывает, делаем помадку. В небольшой кастрюле вскипятите воду с сахаром. После кипения варите 5 минут. Добавьте лимонный сок и варите еще 2 минут. Затем поместите посуду с сиропом в холодную воду и охладите до температуры примерно 40 градусов - сироп должен быть горячим, но не обжигающим. Взбивайте миксером 5-7 минут до побеления. Из общей массы отберите 2 ложки помадки и смешайте с какао.
Готовые пирожные украсьте белой помадкой, а шоколадной нанесите рисунок. Дайте глазури высохнуть, нарежьте на порции и подайте десерт к чаю.