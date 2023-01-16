УНИАН собрал не только самые лучшие, но и самые простые рецепты любимого творожного завтрака, который будет идеальным.

Сырники - лучший завтрак во все времена, ведь они легкие, сытные, вкусные и навевают воспоминания из детства.

У каждой украинской хозяйки есть свой рецепт сырников, который достался от бабушки или мамы. Но, что делать тем, кто не настолько хорошо дружит с кухней? На этот случай есть легкие и универсальные рецепты, которые осилит каждый.

Ранее УНИАН писал, как приготовить вкуснейшие сырники без муки на манке.

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Классические сырники - рецепт от Клопотенко

Известный в Украине повар Евгений Клопотенко всегда отличался простыми, но оригинальными рецептами. А его вариант сырников осилит любая хозяйка.

Что нужно для идеальных классических сырников:

творог - 400 грамм;

яйца - 1 шт;

мука - 3 ст.л и немного для панировки;

сахар - 3 ст.л;

подсолнечное масло - 4 ст.л;

соль - щепотка;

ванильный сахар - 10 гр.

Как приготовить идеальные сырники на завтрак

Для начала творог необходимо выложить в стеклянную или пластиковую посуду, добавить к нему соль, яйцо, сахар и ванильный сахар. После чего все перемешиваем до однородной творожной массы.

Дальше добавляем муку по рецепту. Если смесь слишком жидкая, то можно добавить еще одну ложку муки. Творожная масса должна держать форму и не растекаться.

Из полученной массы необходимо скатать небольшие шарики и приплюснуть их немного. Если творог прилипает к рукам, то смажьте их подсолнечным маслом.

Сформированные сырники выкладываем на хорошо разогретую сковородку и обжариваем с каждой стороны до золотистой корочки.

Нежнейшие сырники с манкой - пальчики оближешь

Многие хозяйки считают, что замена муки на манку делает сырники нежнее и полезнее. Однозначно, это решение явно не ухудшает вкус любимого завтрака.

Что нужно для сырников с манкой

творог - 500 грамм;

манка - 3 ст.л;

яйца - 1 шт;

сахар - 40 гр;

ванильный сахар - 1 ч.л;

подсолнечное масло - 3 ст.л.

Как приготовить нежные сырники с манкой

Принцип приготовления таких сырников ничем не отличается от сырников с мукой. Рекомендуется уже сформированные сырники перед тем, как выкладывать на сковороду, поставить ненадолго в морозилку.

ПП сырники с бананом - лучший рецепт

Для тех, кто придерживается правильного питания, есть идеальный рецепт банановых сырников с овсянкой.

Что нужно для банановых ПП сырников

творог - 150 гр;

банан - 1 шт;

яйца - 1 шт;

овсянка - 3 ст.л;

сахар - 1 ст.л.

Как приготовить ПП сырники с бананом и овсянкой

Сначала разминаем банан вилкой или толкушкой для картошки.

К банановому пюре добавляем сахар и яйцо и все это тщательно перемешиваем.

Дальше добавляем творог и овсянку. Перемешиваем до получения однородной массы.

Бананово-творожную смесь ложкой выкладываем на сковородку и жарим до румяной корочки.

Стоит отметить, что все три вида сырников можно выпекать в духовке, а не жарить на сковороде. В этом случае необходимо разогреть духовку до 180°C. Выпекаются сырники примерно 20 минут.

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