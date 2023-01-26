Как приготовить торт без муки, не используя даже миксер - узнайте в материале УНИАН.

Аппетитный шоколадный торт - шикарный десерт, который можно приготовить для своей семьи или подать гостям на стол. Зачастую, хозяюшки не желают выпекать его самостоятельно - слишком много мороки. УНИАН знает рецепт, для которого нужно минимум продуктов и можно обойтись вообще без кухонной техники.

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Французский шоколадный торт без муки - рецепт

Для приготовления такого торта вам не нужен миксер - это существенно облегчает процесс. К тому же, и продуктов не требуется много - всего 4 ингредиента:

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сливочное масло - 200 гр;

яйца - 6 шт;

сахар - 150 гр;

шоколад - 300 гр.

Взять форму для запекания 24 см в диаметре и застелить дно пергаментом. Снаружи форму обмотать фольгой, чтобы не пропускала воду. На водяной бане растопить шоколад с маслом, перемешать до однородной консистенции и охладить до комнатной температуры. В отдельной емкости взбить яйца с сахаром, потом аккуратно ввести их в шоколадную смесь.

Вылить массу в форму для запекания, а потом эту форму поставить в большую емкость. Залить кипяток так, чтобы форма для выпечки с шоколадной смесью была до половины в нем по бортики. Накрыть все это фольгой и выпекать в духовке 75 минут при 180°C. Готовность торта проверяется легко - его верх не прилипает к пальцу. Подавать такой десерт можно со взбитыми сливками, клубникой или посыпать его какао порошком.

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