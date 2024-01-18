Рассказываем, как сделать плавленый сыр "Янтарь" в домашних условиях за 30 минут.

"Янтарь" - сыр, который знает каждый человек, заставший эпоху Советского Союза. Это был самый вкусный продукт из всех подобных на рынке, сейчас его тоже можно встретить в магазине, но еще лучше - сделать дома по "тому самому" рецепту.

Плавленый сыр "Янтарь" в домашних условиях - рецепт

Ингредиенты:

500 гр творога жирностью 9% или выше

1 куриное яйца

100 гр сливочного масла жирностью 72%

0.5 ч.л соды, соли и сахара

3 ст.л молока

специи и добавки - по желанию

Начинаем делать сыр "Янтарь" своими руками

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Для того чтобы сыр плавленый "Янтарь" получился именно таким, каким вы его помните, важно соблюсти технологию приготовления. Заранее нужно достать масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Дальше наполнить кастрюлю водой и довести до кипения. Измельчить творог в блендере, если он суховат - добавить молоко. Туда же вбить яйцо, всыпать соль, соду и сахар, добавить размягченное масло. Именно эта хитрость позволит вам сделать "тот самый" сыр "Янтарь" СССР, при нарушении последовательности действий итоговый результат не будет таким, как вам хочется.

Далее творожную массу нужно переложить в металлическую емкость и поставить ее на кастрюлю, создав водяную баню. Постоянно помешивать, убирая комочки - должна получиться тягучая плотная масса. Любые специи добавляйте по своему вкусу, а чтобы плавленый сыр в итоге был более воздушным, дополнительно взбейте его блендером. Когда процесс будет окончен, перелейте сыр в заранее подготовленную емкость, смазанную сливочным маслом, и оставьте остужаться.

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