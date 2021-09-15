Журналист полагает, что политической карьере экс-президента грозит конец.

Журналист Дмитрий Гордон считает, что бывший президент и нардеп Петр Порошенко по нескольким причинам похож на агента Комитета государственной безопасности СССР.

В биографии экс-президента есть факты, которые косвенно могут свидетельствовать о том, что он сотрудничал с КГБ, рассказал Гордон в эфире телеканала "Украина 24".

По словам собеседника, у Порошенко была "жуткая анкета", но, несмотря на это, он попал в Киевский институт международных отношений. Гордон добавил, что во времена СССР КГБ вербовал практически всех студентов КИМО.

"…отец Петра Алексеевича был судим, приговорен к пяти годам заключения. С такой анкетой в Киевский институт международных отношений в советское время не принимали. Петра Алексеевича на год, как пишут, исключали из КИМО, он уходил в армию, потом восстанавливался в вузе", – сказал журналист.

Гордон добавил, что в КИМО студенты в советские годы практически не могли избежать вербовки в КГБ.

"… В советские годы в КИМО практически всех студентов вербовал КГБ. И избежать этого было практически невозможно… Поскольку у Петра Алексеевича была жуткая анкета, вопросы есть", – сказал он.

Собеседник утверждал, что Порошенко сделал ему подарок, подав иск в суд. Гордон полагает, что политической карьере бывшего президента грозит конец.

Читайте также"Г*вно в шоколаде": Гордон считает, что причиной иска Порошенко против него стала ревность из-за конфет (видео)"Я хочу просить суд подать запрос в ФСБ Российской Федерации. Запрос простой: являлся ли Петр Алексеевич Порошенко, пятый президент Украины, агентом Комитета государственной безопасности Советского Союза? В биографии Петра Алексеевича есть немало фактов, которые косвенно могут об этом свидетельствовать…", – заявил Гордон.

Журналист подчеркнул, что в суде с его стороны "представители высшего звена спецслужб" будут рассказывать о "сговоре" властей Украины с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Напомним, Россия считается правопреемницей СССР.

Почему Петр Порошенко решил подать в суд На Дмитрия Гордона – что нужно знать

Дмитрий Гордон в мае текущего года в эфире одного из ток-шоу заявил, что в 2014 году был сговор между властями Украины и руководством России. По его мнению, Петр Порошенко и Владимир Путин договорились о том, "чтобы Мариуполь сдать".

В июне стало известно, что Порошенко подал в суд на журналиста. Экс-президент потребовал, чтобы слова журналиста были признаны недостоверными.

Гордон прокомментировал подачу иска в суд. Журналист утверждал, что очень долго этого ждал.

Россия в 2014 году пошла на агрессию против Украины – захватила Крым и вторглась на часть Донбасса.

Порошенко стал украинским президентом 7 июня 2014 года и занимал пост до 20 мая 2019-го. В этот период РФ возглавлял Путин.

Автор: Екатерина Присяжнюк