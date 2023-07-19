Василий Боднар отметил, что Москва стремиться заменить Украину на мировых рынках.

Посол Украины в Турции Василий Боднар сомневается, что Анкара пойдет на открытый конфликт с российским флотом в Черном море. Дел в том, что Анкара является членом НАТО.

Дипломат отметил, что для россиян нет проблемы в том, чтобы обстрелять иностранное судно. По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уже обстреляли восемь иностранных судов, но об этом не говорили, чтобы не конфликтовать с Москвой.

"Что касается столкновения российского и турецкого флотов, то это пока выдача желаемого за реальное. Сомневаюсь, что Турция может пойти на открытое вооруженное противостояние с Россией, поскольку это означает втягивание НАТО. Но если бы российская сторона начала такие действия, то она бы просто открыла для себя второй фронт", - отметил Боднар в эфире телемарафона.

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При этом он указал, что Анкара пытается продлить "зерновую сделку" и, скорее всего, может применить дипломатические или экономические рычаги. По словам дипломата, Россия намерена заменить Украину на мировых рынках, а также снять с себя ответственность, требуя снять определенные санкции.

Зерновая сделка - последние новости

18 июля 2023 года Российская Федерация объявила о выходе из "зернового соглашения" и отозвала гарантии безопасности. Кроме того, Москва пригрозила ООН "рисками", если "зерновой коридор" будет работать без нее.

Хорватия уже предложила Украине альтернативный маршрут для экспорта зерна, а крупнейший порт страны помочь с украинским зерном.

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