Нужно совместными усилиями не позволить РФ каким-либо образом сорвать экспорт зерна, отметил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает позорными действия России в попытке затормозить экспорт украинского зерна в страны Азии и Африки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместном брифинге с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве.

"Согласились с господином президентом в том, что роль Украины в обеспечении глобальной продовольственной безопасности должна только усиливаться, и для этого надо сохранить и расширить зерновую экспортную инициативу, которая обеспечивает поставки продовольствия из наших портов", - заявил Зеленский.

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"Уже около 9 млн тонн экспортировано, и это означает, что десятки миллионов людей по всему миру в разных странах спасены от угрозы голода, который провоцируется Российской Федерацией. Считаю абсолютно позорными российские попытки затормозить такую поставку продовольствия странам Африки и странам Азии из-за создания искусственной очереди из судов, которые вынуждены ожидать ежедневно, в течение недели и более, выполнения контрактных обязательств", - заявил Зеленский.

Он сказал, что в такой очереди зафиксировано более 170 судов.

Зеленский поблагодарил Германию и всех партнеров Украины, которые поддерживают сохранение и расширение экспортной зерновой инициативы.

"Должны совместно не позволить России каким-либо образом сорвать этот экспорт", - подчеркнул Зеленский.

Что такое зерновой коридор - важные новости

Как сообщал УНИАН, для экспорта зерна и другой аграрной продукции 22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Соглашением предусмотрено 120 дней для вывоза украинского зерна с возможностью пролонгации срока действия.

Первое с начала полномасштабной российской войны в Украине судно с украинским продовольствием вышло из Одессы 1 августа.

16 октября в Стамбуле украинская и турецкая стороны обсудили реализацию "зерновой инициативы" и продление ее действия после 22 ноября 2022 года.

24 октября Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в Стамбуле российские инспекторы Совместного координационного центра серьезно тормозят работу черноморского зернового коридора, и в очереди у пролива Босфор застряли более 160 судов.

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