В Офисе президента не сообщают подробностей о гуманитарной помощи, которую предполагается предоставить.

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 1/2021 "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Хорватия", где перед Новым годом произошло землетрясение.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Согласно документу, Кабинет министров должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Хорватии для преодоления последствий чрезвычайной ситуации.

В ОПУ напомнили, что самое мощное землетрясение в Хорватии произошло 29 декабря 2020 года, однако подземные толчки продолжались несколько дней.

"Больше всего пострадала центральная часть страны, в частности города Петриня и Сисак. Разрушения и повреждения получили более 13 тысяч объектов", - говорится в сообщении.

В то же время в сообщении и указе нет подробностей о гуманитарной помощи, которую предполагается предоставить.

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Серия землетрясений в Хорватии

29 декабря в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,4 с эпицентром в городе Петриня, расположенном в 50 километрах от Загреба. Сообщалось о гибели семи человек, в том числе 12-летней девочки.

В то же время в Загребе в результате землетрясения получило незначительные повреждения здание украинского посольства, но украинские дипломаты не пострадали.

28 декабря, в этом же районе также было зафиксировано землетрясение.

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Автор: Юлия Петриченко