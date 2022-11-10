Уже третьи сутки заблокированы все банковские счета ПАО "Укрнафта", деятельность общества фактически остановлена.

Президента Украины Владимира Зеленского призывают вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг ОАО "Укрнафта". Уже третьи сутки сотрудниками БЭБ и СБУ заблокирована деятельность компании без предъявления решения суда.

Об этом говорится в обращении пресс-службы компании. Отмечается, что в административном офисе ПАО "Укрнафта" проводится обыск.

"Третьи сутки вооруженные лица находятся в офисе ПАО "Укрнафта", не допускают к рабочим местам работников, блокируют всю оперативную деятельность общества, препятствуют выполнению обычных операционных процессов по добыче и переработке", - отметили в компании.

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Кроме того, добавили, что уже третьи сутки заблокированы все банковские счета ПАО "Укрнафта", деятельность общества фактически остановлена.

По данным "Опендатабот", 10.11.2022 года произошла смена председателя правления ПАО "Укрнафта", им стал Корецкий Сергей Федорович. По состоянию на начало рабочего дня 10.11.2022 Корецкий С.Ф. в офисе ПАО "Укрнафта" не появлялся, каких-либо официальных объяснений трудовому коллективу не предоставлено.

В "Укрнафте" заявляют, что Кабмин, Минобороны, Минэкономики, Минэнергетики игнорируют обращение 20-тысячного коллектива ПАО.

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