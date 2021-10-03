Президент также подчеркнул, что не участвовал в этой операции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорил о "вагнеровцах" с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко еще до их задержания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на брифинге в Трускавце.

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В частности, журналисты телеканала "Прямой" спросили у президента, правдивы ли слова расследователей Bellingcat о том, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" была сорвана после совещания в Офисе президента.

Кроме того, журналисты поинтересовались, почему ни Зеленского, ни других участников того совещания не допросили ни правоохранители, ни члены парламентской временной следственной комиссии.

"Мне кажется, владелец канала, гетман Порошенко, мне кажется, он говорил, что он участвовал в этой операции. Мне кажется, что его надо и допрашивать. Я не участвовал в этой операции, я не участвую в российских операциях в принципе", - отметил глава государства.

Президент также подтвердил, что обсуждал вопрос "вагнеровцев" с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Мое обсуждение вопроса "вагнеровцев" было с господином Лукашенко – это правда, по телефону", - сказал Зеленский.

Глава государства рассказал, что Лукашенко пообещал ему изучить этот вопрос и сказал, что они "сделают все возможное".

"И после этого все", - добавил Зеленский.

Задержание "вагнеровцев":

29 июля 2020 года в Беларуси задержали боевиков из ЧВК Вагнера, 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевали против Украины на Донбассе.

Тогда правоохранители Беларуси сообщили, что к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании. Беларусь обратилась к украинским властям с просьбой проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине.

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков. Все 28 человек, среди которых 9 граждан Украины, подозреваются в участии в террористической организации.

14 августа Беларусь выдала России 32 задержанных "вагнеровца".

18 августа главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники заявил, что ситуация с появлением в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера была якобы частью секретной операции СБУ и ГУР Минобороны Украины и их задержания, которая сорвалась из-за утечки информации из Офиса президента.

В свою очередь в ОП, Службе внешней разведки и СБУ опровергли эту информацию.

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители расследуют три производства по ситуации с "вагнеровцами".

19 мая 2021 года Верховная Рада создала ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, представлять угрозу национальной безопасности Украины.

10 сентября председатель ВСК Марьяна Безуглая заявила, что комиссия не нашла доказательств срыва спецоперации по вине украинских спецслужб или руководства государства. Также Безуглая подчеркнула, что решение об отмене спецоперации в Украине никто не принимал. Зато было принято решение ее отсрочки.

Автор: Антонина Доломанжи