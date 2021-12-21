Президент подчеркнул, что сейчас он с Путиным не общается.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сам позвонить президенту России Владимиру Путину, если администрациям глав государств не удастся договориться о встрече.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал журналистам на полях конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", который проходит в селе Гута Ивано-Франковской области.

В частности, журналисты попросили президента прокомментировать систематические заявления России о том, что Украина не выполняет Минские договоренности, и рассказать, верит ли он во встречу тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным и в ее целесообразность.

Читайте такжеПутин назвал Украину "государством у порога РФ", в котором "США делают то, что хотят""Президент Российской Федерации для меня не Бог, чтобы в него верить... Я считаю, что мы должны делать все, чтобы строить различные форматы встреч", - отметил Зеленский.

Глава государства рассказал, что сейчас "нормандия" в традиционном формате не происходит, ведь президент Франции Эммануэль Макрон отдельно общается с ним и с Путиным.

"Он готовится, мы вместе с ним общаемся и приобщаем нового канцлера Германии..., мы хотим, чтобы он был вовлечен в процесс и был так же заинтересован, как Украина или по крайней мере как Франция", - сообщил президент.

По его словам, кроме такого формата "нормандии", есть также общение президента Соединенных Штатов Америки с Путиным.

"Относительно тех или иных заявлений с любой стороны, если с нами это не согласовано..., то мы к этому относимся, как к очередной информационной атаки. Нам все равно откуда она идет, из какой прессы, на каком языке она написана. Мы готовы выполнять только то, о чем мы договорились. А пока все договоренности, которые у нас были, написаны в нормандском саммите", - сказал глава государства.

Он добавил, что все же некоторые из достигнутых на саммите в нормандском формате договоренностей были выполнены, в частности, по взаимному обмену удерживаемыми лицами.

Зеленский подчеркнул, что сейчас он с Путиным не общается.

"Мне кажется, что мы оба не снимаем (телефонную трубку - УНИАН), потому что мы оба не звоним... Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу. Нам надо, чтобы российская сторона сказала, что и они готовы", - отметил он.

По словам президента, Украина постоянно готовит и инициирует различные документы и осуществляет различные шаги для выполнения Минских договоренностей.

"Но все эти вопросы к другой стороне - к России... Мы готовы встречаться с РФ в любом формате и с любыми нашими партнерами... Мы готовы и на прямой диалог тет-а-тет, и нам все равно, в каком формате. Надо готовность", - подчеркнул он.

Глава государства рассказал, что администрации обоих президентов "беседуют о том, какая может быть адженда встреч".

"Если не удастся в какой - то срок договориться администрациям по сложным документам и тому подобное, то я буду прямо ему звонить", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Путин открыт для диалога с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако, по его словам, пока нет ясности в вопросе возможного общения Путина и Зеленского.

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