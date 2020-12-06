Президент поблагодарил военных за службу и поздравил с Днем Вооруженных сил Украины.

Президент Владимир Зеленский выступает за необходимость уделять больше внимания и вкладывать существенные средства в развитие Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в обращении главы государства по случаю Дня ВСУ, которое обнародовано в Facebook.

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«Сегодня один из важнейших наших праздников - День Вооруженных сил Украины. День, когда надо быть лаконичным, содержательным, конкретным и искренним. Поэтому скажу лишь несколько вещей. Важнейших», - отметил он.

«Первое. Каждый из нас может жить своей обычной жизнью, реализовывать мечты и планировать будущее исключительно благодаря тем мужчинам и женщинам, которые защищают наше государство в Вооруженных силах», - отметил президент и добавил, что« именно они обеспечивают для нас свободу. Возможность строить свой комфорт, искать свое счастье. Когда полностью это осознаешь, благодарность за это - безграничная».

Каждому украинцу сегодня стоит об этом задуматься, считает глава государства.

"Второе. Обычно этого не делают, но включил бы в круг тех, кого поздравляют в этот день, также военных корреспондентов и наших волонтеров. Потому что такое искреннее восхищение армией и такое уважение к бойцам, как у них, мало у кого еще можно встретить. А что особенно ценно, то это эмоциональная поддержка ими воинов на фронте и после возвращения», - отметил Зеленский. По его словам, военные корреспонденты и волонтеры за годы войны стали неотъемлемой частью Вооруженных сил, «это родные люди и очень значительная помощь».

«И третье. День Вооруженных сил - это время сказать не только о том, что было, и о нашей благодарность воинам, которые спасли Украину от агрессии России, но и о перспективе», - добавил глава государства.

Он отметил, что мир меняется. «Другим скоро будет и то, как человечество воюет. Итак, должны уделять еще больше, гораздо больше внимания развитию наших Вооруженных сил, всей системы обороны государства и, соответственно, отношению общества к этой задаче. Должны вкладывать в это существенные средства», - заявил президент.

По его словам, искусственный интеллект, роботизация, беспилотники, новые формы и методы агрессивного воздействия на страны и информационная борьба - «все это делает угрозы в будущем еще более серьезными и требует от нас еще более активной модернизации».

«Украинцы - мирный народ. Мы действительно хотим честного прекращения войны на Донбассе, возвращение всех наших временно оккупированных территорий и людей. Но есть иллюзии, что после этого можно будет расслабиться и не заботиться об обороне. У нас нет также никаких иллюзий относительно истинных намерений страны-агрессора», - заявил Зеленский.

«Столько наших защитников отдали свои жизни, чтобы Украина выстояла, что ни один из нас теперь не имеет права допускать халатности, как раньше. Когда руководители государства были сосредоточены на чем угодно, кроме Вооруженных сил», - добавил глава государства.

Он поблагодарил военных за службу и поздравил с Днем Вооруженных сил Украины.

День ВСУ

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных сил. Эта дата установлена согласно постановлению Верховной Рады № 3528-ХІІ от 19 октября 1993 года. 6 декабря 1991 года Верховная Рада приняла законы «О Вооруженных силах Украины» и «Об обороне Украины».

Поздравление Зеленского

6 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником — Днем Вооруженных Сил Украины.

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Автор: Светлана Закелова