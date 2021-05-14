Впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов, похвастался Зеленский.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал судебный процесс над кумом Путина Виктором Медведчуком, которого подозревают в государственной измене.

Об этом он написал в своей колонке в издании Фокус.

Он подчеркнул, что украинское общество рассчитывает на деолигархизацию, о чем свидетельствовали результаты президентских выборов в 2019 году. Глава государства добавил, что действующая власть уже над этим работает.

Читайте такжеНа Медведчука надели электронный браслет-СМИ"Кое-что нам уже удается. Например, впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук",- написал Зеленский.

"С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и оказывать вред государственной безопасности. Будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами", – говорится в тексте статьи.

Зеленский добавил, что предыдущей власти было выгодным существование такой системы.

"На этом примере можно увидеть, что такое статус олигарха. Если у таких людей забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет "крыши" в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут. И ослаблять государство не могут в противостоянии за наш суверенитет. Вот в чем смысл нашей политики деолигархизации", – утверждает президент.

Дело против Медведчука: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военное подразделении ВСУ) проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Проминь».

В тот же день стало известно, что Козак находится за пределами Украины.

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

13 мая судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями. Судья отказал в удовлетворении как ходатайства прокуроров о мере пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 300 млн 930 грн залога, так и ходатайства защитников о взятии Медведчука на поруки его коллегами из фракции "ОПЗЖ".

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Автор: Яна Ставская