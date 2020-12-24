Зеленская призналась, что старается об этом не думать.

Первая леди Елена Зеленская говорит, что ее президент с ней не обсуждал планы на второй президентский срок.

Об этом она сообщила в интервью НВ.

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"Чтобы мы сели с ним дома и поговорили на тему "Как ты думаешь, идти ли мне на второй срок?" Такого разговора не было. И я не думаю, что будет, даже если он примет такое решение. Если он это решение примет, значит, он будет чувствовать, что не завершил что-то начатое и надо завершать. Я пока бы это не комментировала — не хочу на это настраиваться", – сказала Зеленская.

При этом супруга президента добавила, что старается об этом не думать, а только жить сегодняшним днем и думать на несколько дней вперед.

Зеленский на второй срок? Что известно

Во время своей предвыборной кампании, в частности на дебатах с Порошенко на стадионе "Олимпийский", Владимир Зеленский пообещал покинуть кресло президента по окончанию своей каденции. Это же он утверждал в интервью израильским журналитам.

"По вопросу о втором сроке. Я говорил, что иду на один срок. За 5 лет в Украине будет другой президент", - отметил Зеленский.

В то же время в мае 2020 года во время визита Франции Зеленский ответил, что не против поработать главой государства еще 5 лет при условии большой поддержки среди населения.

В ноябре на Банковой подтвердили, что президент может уйти и на второй срок, "если одного срока не хватит, чтобы отстроить страну".

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Автор: УНИАН