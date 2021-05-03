Президент Владимир Зеленский отметил, что сегодня на Донбассе продолжается война, во время которой Украина снова борется за свою независимость.
Об этом он заявил во время дискуссии с президентами Польши, Эстонии, Латвии, Литвы о будущем европейской политики во время мероприятий по случаю 230-й годовщины принятия первой польской конституции в Варшаве. Мероприятие в Facebook транслировал Офис президента Украины.
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«Партнеры поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет. Я вам всем благодарен, сегодня это очень важно, когда незаконно аннексирована часть нашей территории, наш полуостров Крым и когда идет война на востоке - это и есть война в Европе. Здесь важно, чтобы мы были вместе», - сказал Зеленский.
«Мы много лет, десятилетий боремся свою независимость, и сегодня то же происходит на востоке нашей страны - мы снова боремся за свою независимость. Украинцы всегда боролись за свою независимость, свою нацию и свою страну, всегда кто-то писал для Украины законы - мы были частью той или иной империи», - отметил глава государства.
Зеленский напомнил, что первую Конституцию Украины в ХVIII веке написал гетман Пилип Орлик, но «провозглашена первая Конституция было только в 1996 году. Действительно только тогда появилась наша провозглашенная Конституция».
«В 1991 году после распада Советского Союза, когда мы завоевали свою независимость, не было прочного доверия к закону, когда некоторые чиновники грабили страну, и наконец в 2014 году в течение Революции достоинства на Майдане, поддерживая европейский курс, к сожалению, погибли сотни наших прекрасных украинских молодых граждан, которые снова боролись за независимость, тот же европейский курс», - добавил он.
Президент отметил, что на востоке страны идет война, и «эта война снова за независимость Украины».
Он выразил уверенность, что «независимость в этот раз никто не отдаст благодаря нашей с вами прочности».
Подробности визита Зеленского в Польшу
- В Королевском замке в Варшаве были запланированы торжества, а также дебаты с участием президента Польши Анджея Дуды, президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, президента Латвийской Республики Эгилса Левитса, президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и президента Украины Владимира Зеленского.
- На 14:10 по местному времени (15:10 - по Киеву) была запланирована двусторонняя встреча президентов Украины и Польши. После общения главы государств сделают заявления для СМИ.
- Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентами Польши и стран Балтии подписали совместную декларацию по случаю 230-й годовщины принятия первой польской конституции.
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