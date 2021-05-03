Президент Владимир Зеленский убежден, что Украина останется независимой.

Президент Владимир Зеленский отметил, что сегодня на Донбассе продолжается война, во время которой Украина снова борется за свою независимость.

Об этом он заявил во время дискуссии с президентами Польши, Эстонии, Латвии, Литвы о будущем европейской политики во время мероприятий по случаю 230-й годовщины принятия первой польской конституции в Варшаве. Мероприятие в Facebook транслировал Офис президента Украины.

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«Партнеры поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет. Я вам всем благодарен, сегодня это очень важно, когда незаконно аннексирована часть нашей территории, наш полуостров Крым и когда идет война на востоке - это и есть война в Европе. Здесь важно, чтобы мы были вместе», - сказал Зеленский.

«Мы много лет, десятилетий боремся свою независимость, и сегодня то же происходит на востоке нашей страны - мы снова боремся за свою независимость. Украинцы всегда боролись за свою независимость, свою нацию и свою страну, всегда кто-то писал для Украины законы - мы были частью той или иной империи», - отметил глава государства.

Зеленский напомнил, что первую Конституцию Украины в ХVIII веке написал гетман Пилип Орлик, но «провозглашена первая Конституция было только в 1996 году. Действительно только тогда появилась наша провозглашенная Конституция».

«В 1991 году после распада Советского Союза, когда мы завоевали свою независимость, не было прочного доверия к закону, когда некоторые чиновники грабили страну, и наконец в 2014 году в течение Революции достоинства на Майдане, поддерживая европейский курс, к сожалению, погибли сотни наших прекрасных украинских молодых граждан, которые снова боролись за независимость, тот же европейский курс», - добавил он.

Президент отметил, что на востоке страны идет война, и «эта война снова за независимость Украины».

Он выразил уверенность, что «независимость в этот раз никто не отдаст благодаря нашей с вами прочности».

Подробности визита Зеленского в Польшу

В Королевском замке в Варшаве были запланированы торжества, а также дебаты с участием президента Польши Анджея Дуды, президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, президента Латвийской Республики Эгилса Левитса, президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и президента Украины Владимира Зеленского.

На 14:10 по местному времени (15:10 - по Киеву) была запланирована двусторонняя встреча президентов Украины и Польши. После общения главы государств сделают заявления для СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентами Польши и стран Балтии подписали совместную декларацию по случаю 230-й годовщины принятия первой польской конституции.

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Автор: Константин Гончаров