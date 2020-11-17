Стадник был губернатором с 18 сентября 2019 года / фото Стадник/Facebook
Президент Украины Владимир Зеленский освободил Александра Стадника от должности председателя Николаевской областной государственной администрации.
Соответствующий указ №502/2020 от 17 ноября обнародован на сайте главы государства.
Другим указом временное исполнение обязанностей председателя Николаевской ОГА возложено на Георгия Решетилова.
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Напомним, президент своим указом от 18 сентября 2019 года назначил Стадника председателем Николаевской ОГА.
Недавние отставки в Украине
- 4 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента согласно поданному им заявлению.
- 5 ноября Зеленский уволил председателей Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областных государственных администраций.
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