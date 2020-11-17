Зеленский уволил главу Николаевской ОГА

Временное исполнение обязанностей председателя Николаевской ОГА возложено на Георгия Решетилова.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Александра Стадника от должности председателя Николаевской областной государственной администрации. Соответствующий указ №502/2020 от 17 ноября обнародован на сайте главы государства. Другим указом временное исполнение обязанностей председателя Николаевской ОГА возложено на Георгия Решетилова. Читайте такжеВ "Слуге народа" анонсировали "губернаторопад" в Украине Напомним, президент своим указом от 18 сентября 2019 года назначил Стадника председателем Николаевской ОГА. Недавние отставки в Украине 4 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента согласно поданному им заявлению.

5 ноября Зеленский уволил председателей Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областных государственных администраций. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Леся Лещенко

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