Стадник был губернатором с 18 сентября 2019 года / фото Стадник/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Александра Стадника от должности председателя Николаевской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №502/2020 от 17 ноября обнародован на сайте главы государства.

Другим указом временное исполнение обязанностей председателя Николаевской ОГА возложено на Георгия Решетилова.

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Напомним, президент своим указом от 18 сентября 2019 года назначил Стадника председателем Николаевской ОГА.

Недавние отставки в Украине

  • 4 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента согласно поданному им заявлению.
  • 5 ноября Зеленский уволил председателей Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областных государственных администраций.

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Автор: Леся Лещенко