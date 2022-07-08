Президент говорит, что в пятницу будет много внутриукраинских новостей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 8 июля, будет много внутриукраинских новостей – впереди очень содержательный день.

Об этом президент заявил в вечернем видеообращении.

"Завтра [8 июля] продолжу серию обращений в европейские парламенты - на очереди Словения. Завтра же будет и много внутриукраинских новостей - впереди очень содержательный день", - отметил он.

Зеленский отметил, что после завершения конференции в Лугано, которая была посвящена восстановлению Украины, чиновники "уже имеют договоренности по неотложной помощи нашему государству в размере более 2 млрд долларов".

По его словам, эти средства будут направлены на усиление бюджета и подготовку к зиме.

"Кстати, весомой поддержкой и сейчас, и в течение отопительного сезона является экспорт украинской электроэнергии в страны Евросоюза, который уже начался. Цена на электричество на европейском рынке выше, чем в Украине, и это позволит энергокомпаниям использовать заработанные средства для обеспечения украинских потребителей. Причем при неизменных тарифах", - пояснил глава государства.

Как сообщал УНИАН, с 30 июня Украина приступила к коммерческому экспорту электроэнергии в ЕС. Первым направлением для снабжения стала Румыния. 7 июля Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию в размере 50 МВт-час.