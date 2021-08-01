Украинцы заметили среди покупок президента три бутылки вина.

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в одном из супермаркетов в центре Киева.

Фотографию с главой государства опубликовал на своей странице пользователь Facebook Constantine Levoshko.

"Подумал, схожу-ка я в магазин. Отдохну от новостей и политики. Куплю гречаный багет. Сходил бл**ть за хлебушком", — пишет автор.

По его словам, президент был в магазине с сыном и телохранителями. Список покупок главы государства автор не исследовал, заметив там только три бутылки вина.

Однако ажиотажа появление Зеленского не вызвало. Лемешко утверждает, что, кроме него, политика никто больше не узнал.

Комментаторы на такую неожиданную встречу отреагировали с юмором:

"Тот момент когда начинаешь узнавать президента в маске";

"Шалену бджілку" он купил?";

"Это уже отчаяние. Ходить в супермаркет они начинают от отчаяния";

"Интересно, карта у него есть? Пакет свой?"

Стоит отметить, что Владимир Зеленский периодически заходит в супермаркеты, где его могут встретить обычные граждане. Например, в прошлом году его видели в одном из магазинов Бахмута в Донецкой области.

Примечательно, что для таких вылазок он всегда выбирает футболку цвета хаки.

Автор: Станислав Кожемякин