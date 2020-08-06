Зеленский затарился сладким в маркете Бахмута и сделал селфи (фото, видео)

Видео похвасталась пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Донбасс скупился в местном маркете в сопровождении охраны.

Видео в Instagram похвасталась его пресс-секретарь Юлия Мендель. А фото в своем Telegram-канале опубликовал глава государства.

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«В Донецкой области президент решил купить кофе и сладостей. Обычный продуктовый магазин в Бахмуте. 5-минутная остановка и общения с людьми», - подписала она ролик.

При этом Зеленского сопровождали также журналисты. Однако президент не отказался от селфи с покупателями. О чем Зеленский разговаривал с людьми - неизвестно, автор использовал танцевальную музыку в качестве аудиодорожки для видео.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский посетил сегодня Донбасс с рабочей поездкой. Во время визита он также отметил, что если бы все зависело от украинской стороны, то на Донбассе был бы «принципиальный» режим «тишины» и переход к следующим этапам завершения войны. Кроме того, Зеленский рассказал, почему взял Кравчука в ТКГ в Минске.

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