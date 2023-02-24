Шольц был в Украине всего один раз, хотя другие европейские лидеры успели сделать по несколько визитов.

Украина пригласила канцлера Германии Олафа Шольца посетить Киев в годовщину российского вторжения, сделав тем самым символический жест. Однако Берлин ответил отказом, пишет немецкое издание Bild.

Как рассказали журналистам осведомленные источники, украинское правительство считало, что такой визит стал бы важным жестом на фоне предстоящих поставок танков Leopard в Украину.

"Между Киевом и Берлином состоялись переговоры на этой почве, но для Шольца, который сегодня вечером едет в Индию, поездка в Украину, по-видимому, была бы слишком спонтанной", – пишет издание.

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Немецкие журналисты констатируют, что с начала полномасштабной войны Шольц посетил Украину всего один раз, тогда как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сегодня в Киеве уже с пятым таким визитом. Другие европейские лидеры, например, премьер-министры Испании и Великобритании, также посещали Украину неоднократно за последний год.

Первые "Леопарды" в Украине и визит Моравецкого

Сегодня в Украине с визитом находится польский премьер Матеуш Моравецкий. По случаю символической даты – годовщины российского вторжения – он привез первую партию танков Leopard 2 из числа тех, что передает Польша.

Украинский премьер Денис Шмыгаль уже опубликовал фотографии первых "Леопардов" оказавшихся на украинской земле. Пока их всего четыре, но скоро станет больше.

На этом фоне в Германии заявили, что передадут Украине еще четыре Leopard 2 в довесок к тем четырнадцати, которые пообещали изначально.

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